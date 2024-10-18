مشروع شباب يدير شباب yly تطلق فعالية "Y N WAY" ضمن المبادرة الرئاسية بداية (صور)

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، فاعليات "Y N WAY" في مطروح باسم فاعلية فلاش، والتي تقام بـ ٢٢ محافظة بأسماء مختلفة للفعاليات، بتنفيذ من متطوعي وزارة الشباب والرياضة "YLY".

بداية الفعالية

بدأت الفعالية بالسلام الجمهوري، وكلمة وزير الشباب والرياضة عبر تقنية " الفيديو كونفرس"وبدأت المحاضرة الأولى بالمصور إسلام غالي مالك إحدى شركات التصوير والدعاية بمطروح وتحدث عن أساسيات وقواعد التصوير وكيفية التصوير وعرض بعض الكاميرا القديمة والحديثة.

ثم ألقت آية عمرو مسئولة مشروع شباب يدير شباب بمطروح كلمة تعريفية عن المشروع.

وأضاف أيضا إحدى مصوري مطروح مسعود السرحاني محاضرة عن التصوير والسوشيال ميديا، واختتمت المحاضرات بالتفكير الإبداعي والتصوير من خلال لجنة التدريب للمشروع.

حضور الفعالية

جاء ذلك بحضور الدكتور كرامي بدوي، دكتور بجامعة مطروح، والبلوجر نيرة محمد وبعض المصورين الصاعدين وبعض الصحفيين من محافظة مطروح وحضور ما يقرب من ١٠٠ إلى ١٦٠ شاب وفتاة من أبناء مطروح.

فقرات الفعالية

وشملت الفعالية بعض الفقرات الترفيهية للحضور، وحفلة تكريم الفائزين في مسابقة التصوير الخاصة بالفعالية التي نظمها المشروع بشكل أونلاين.

هدف الفعالية

تهدف الفعالية إلى تعلم التصوير والسوشيال ميديا، وتطوير الذات بين شباب محافظة مطروح وجاء ذلك ضمن المبادرة الرئيسية بداية.