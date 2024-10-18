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الليلة، حفل افتتاح مهرجان المسرح العربي في دورته الخامسة

حفل افتتاح مهرجان
حفل افتتاح مهرجان المسرح العربي في دورته الخامسة

يستضيف قصر ثقافة الأنفوشي، في السابعة من مساء اليوم، حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان المسرح العربي، وتحمل هذه الدورة من المهرجان اسم الفنان كريم عبد العزيز، وهو المهرجان التابع لأكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية، تحت رعاية  الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديميةالفنون واشراف الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية والفنان محمد عصمت مدير المهرجان.

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يضم حفل الافتتاح عدد من الفقرات حيث يبدء الحفل بالسلام الجمهوري، ثم فقرة فنية وعرض فيلم عن المهرجان، ويلي ذلك تكريمات المهرجان حيث يكرم المهرجان هذا العام كل من الفنانة انتصار والفنانة بدرية طلبة. 

وتختتم فقرات الافتتاح بحفل تخرج دفعة ٢٠٢٤ من المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، ويقدم حفل الافتتاح كل من الفنان مصطفي عامر والفنانة مشيئة رياض.

يذكر أن محافظة الإسكندرية تحتضن المهرجان، فى الفترة من 18 إلى 27 أكتوبر المقبل وسوف يضم المهرجان 5 عروض مسرحية، تتنافس علي جوائز الدورة الخامسة.

وتقام العروض وحفل الافتتاح علي مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، علي أن يقام حفل ختام مهرجان في دار الأوبرا المصرية، أوبرا سيد درويش وتقام علي هامش المهرجان عدد من الورش الفنية المميزة، ويُكرم المهرجان هذا العام عدد من الفنانين تقديرا لإسهاماتهم المميزة في عالم المسرح والفن، بالإضافة لوجود عديد من المفاجآت، سيتم الإعلان عنها تباعًا خلال فترة فعاليات المهرجان.

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ثقافة الأنفوشي لأكاديمية الفنون بالاسكندرية

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