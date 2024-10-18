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رياضة

نتائج مباريات اليوم في الجولة الثانية لمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني "ب"

دوري القسم الثاني
دوري القسم الثاني ب

دوري القسم الثاني ب، أسدل الستار اليوم الجمعة عن مباريات الجولة الثانية لمجموعتي الصعيد “المجموعة الأولى الرئيسية” في دوري القسم الثاني "ب" والتي تضم المجموعتين الفرعيتين الأولى والثانية.  

 

مباريات اليوم للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني "ب"

 

قوص ضد كيما أسوان 1ـ3

مركز شباب سوهاج ضد شبان قنا  0ـ2 

الألومنيوم ضد مكادي  2ـ1

طهطا ضد النصر للتعدين  1ـ2 

الأقصر ضد المدينة المنورة  1ـ0 

مباريات اليوم للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني "ب" 

 

 المنيا ضد تليفونات بني سويف 0ـ0

أسمنت أسيوط ضد الواسطي  2ـ0

مسار ضد طامية 2ـ0

 مصر المقاصة ضد بني مزار 2ـ0

 الفيوم ضد البداري 1ـ2 

نجوم مصر ( باي ) 

وعلى صعيد متصل، أقيمت اليوم الجمعة 3 مباريات في الجولة الثانية من مجموعة القاهرة “المجموعة الثانية الرئيسية”، وكانت نتائجها كالتالي:  فريق الشمس ضد مستقبل وطن 1ـ0 ضمن المجموعة الثالثة، الو ايجيبت ضد دياموند 0ـ1، وفريق تيم إف سي ضد البلاستيك 1ـ0 ضمن المجموعة الرابعة. 

نتائج  مباريات  الجولة الأولى لمجموعتي الصعيد  بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الأولى 

الأقصر ضد كيما أسوان  1ـ 0 

النصر للتعدين ضد شبان قنا  1ـ1 

مركز شباب سوهاج ضد مكادي  1ـ1 

طهطا ضد قوص 0ـ0 

الألومنيوم ضد المدينة المنورة 3ـ1

المجموعة الثانية 

 تليفونات بني سويف ضد الواسطي  0ـ2 

أسمنت أسيوط ضد توت عنخ آمون  1ـ2 

نجوم مصر ضد مصر المقاصة  0ـ1 

بني مزار ضد المنيا  0ـ2 

 مركز شباب طامية ضد البداري 1-1 

الفيوم ( باي ) 

 

نظام التأهل إلى دوري المحترفين


اتحاد الكرة قرر تقسيم كل مجموعة من مجموعات دوري القسم الثاني “القاهرة، الصعيد، بحري، إلى مجموعتين فرعيتين أ، ب”.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة أ، ب، ليشارك في دورة ترقي سداسية بنظام الذهاب والإياب، لتحديد الفريق الصاعد إلى دوري المحترفين.

ويتأهل في ختام دورات الترقي السداسية ثلاثة أندية إلى دوري المحترفين موسم 2025-2026 بواقع ناد من مجموعتي الصعيد ونادي من مجموعتي القاهرة ونادي من مجموعة بحري.

نظام وشروط دوري القسم الثاني ب

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نتائج مباريات اليوم بالجولة الثانية لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

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دوري القسم الثاني ب دوري القسم الثاني كيما اسوان الالومنيوم النصر للتعدين

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