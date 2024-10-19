السبت 19 أكتوبر 2024
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اقتصاد

299.6 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع الماضي نحو 299.6 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 3,799 مليون ورقة منفذة على 640 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 320.6 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 3,288 مليون ورقة منفذة على 530 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، هذا وقد استحوذت الأسهم على 8.65 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. 

فى حين مثلت قيمة التداول للسندات/ أذون نحو 91.35 % خلال الأسبوع.

تداولات نهاية الأسبوع 

تراجعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات  الخميس 17 أكتوبر 2024. آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 21 مليار جنيه عند مستوى 2.155 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

   وانخفض  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.31%  عند مستوى 30143 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4%  عند مستوى 37362 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.32%  عند مستوى 13168 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"

 وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28%  عند مستوى 7667 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71%  عند مستوى 10779 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.04%  عند مستوى 3152 نقطة.

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