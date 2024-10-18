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كرة اليد، تقدم الأهلي على الزمالك في الشوط الأول من نصف نهائي أفريقيا

مباراة الأهلي والزمالك،
مباراة الأهلي والزمالك، فيتو

كرة اليد، تقدم الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة ستيفان مادسن المدير الفني، على نظيره الزمالك بنتيجة (15-13)، في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليا ضمن منافسات الدور قبل النهائي من منافسات البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري المقامة حاليا في المغرب.

وتأهل الأهلي والزمالك، إلى نصف النهائي من البطولة المقامة في مدينة العيون المغربية في الفترة بين 8 إلى 20 أكتوبر الجاري‎، بمشاركة 16 فريقًا، حيث فاز الأحمر على رجاء أغادير المغربي بنتيجة 33-13، فيما نجح الزمالك في الفوز على أديدجا البنيني بنتيجة 45-26.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا لكرة اليد

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك اليوم الجمعة 18 أكتوبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على رجاء أغادير المغربي بنتيجة 33-13، ليضرب موعدًا مع الزمالك في  نصف نهائي المسابقة القارية.

وتضم قائمة الأهلي كلًا من: "إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب «زيزو»- راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم".

الزمالك يتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا لـ كرة اليد 

وكان فريق كرة اليد بنادي الزمالك تأهل إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا، بعد الفوز على نظيره أديدجا البنيني بنتيجة 45-26 في ربع نهائي البطولة التي تقام في المغرب من 8 إلى 20 أكتوبر الجاري‎، بمشاركة 16 فريقا مقسمين على 4 مجموعات.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بنتيجة 25 - 10، قبل أن يواصل الفريق تألقه في الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بفوز الكوماندوز بنتيجة 45-26.

يذكر، أن فريق يد الزمالك استطاع، التأهل إلى دور ربع النهائي، بعد الفوز في الثلاث مباريات في دور المجموعات أمام منتدى المغربي والصداقة الكاميروني وكيركوس الإثيوبي.

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