عمرو دياب ينعي الشاعر الراحل أحمد علي موسى

حرص المطرب عمرو دياب على نعي الشاعر الراحل أحمد علي موسى الذي رحل عن عالمنا في فجر اليوم الجمعة.

عمرو دياب ينعي الشاعر أحمد علي موسى

وقال عمرو دياب:" خالص عزائي في وفاة الشاعر أحمد علي موسى، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان".

وكان عدد من الشعراء والملحنين أعلنوا اليوم عن وفاة الشاعر أحمد على موسى بشكل مفاجئ، حيث كان أخر ظهور له على صفحات التواصل الاجتماعي منذ ساعات قليلة ببوست يدعو فيه لوالدته الراحلة.

ولحق أحمد على موسى بوالدته فى ذكرى رحيلها، بعد نعيها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بساعات قليلة، حيث كتب: زي النهاردة كان أسوأ يوم في حياتي اليوم اللي فارقتني فيه روحي ومن بعد اليوم ده أنا بالاسم بس بعيش الله يرحمك يا ست الكل ويجمعني بيكي على خير الرجاء الدعاء وقراءة الفاتحة فضلا وليس امرا.

الشاعر أحمد على موسى تعاون مع عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي وله الكثير من الأعمال الناجحة مع كبار النجوم وعلى رأسهم الهضبة عمرو دياب والذي قدم معه عدد كبير من الأغاني، وأهمها أغنية تملى معاك وأنا أكتر واحد بيحبك كما قدم مع الهضبة أيضا أغنية أنا وأنت.