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محافظ أسوان يقرر تعديل تعريفة تاكسى الأجرة بعد ارتفاع الوقود (صور)

محافظ أسوان اللواء
محافظ أسوان اللواء إسماعيل كمال

 قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعديل تعريفة التاكسى الأجرة سواء بعداد أو بدون عداد بخطوط السير المختلفة للمواصلات الداخلية والخارجية بالمحافظة، لتحقيق التوازن والعدالة بين الركاب وسائقى التاكسى وعقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار الوقود.

تحديد فتح بونديرة التاكسى 

 حيث تم تحديد قيمة فتح بونديرة سيارات التاكسى العداد بمبلغ 10 جنيهات، على أن يكون حساب مسافة الكيلو متر الواحد بمبلغ 5 جنيه على مدار اليوم، مع زيادتها بنسبة 25 % من إجمالي الأجرة المستحقة من بعد الساعة الثانية عشر مساء حتى الساعة السادسة صباحًا.

 

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