"الطفولة والأمومة" توفر دار رعاية لطفلة المرج

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، تدخله في واقعة تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بعثور سيدة علي طفلة تبلغ من العمر ١٦ عاما تدعي أنها حضرت من محافظة الإسكندرية لصديقة والدتها المتوفاة، حيث قامت باصطحابها بعد أن أقامت لديها لمدة شهر بمنطقة المعادي الي منطقة المرج.

توفير دار رعاية للطفلة

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه على الفور تم قيد بلاغ بالواقعة وتولى خط نجدة الطفل اتخاذ الإجراءات اللازمة حيث تم فحص الواقعة وإجراء بحث الحالة للطفلة من خلال إجراء المقابلة معها، وتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ( فريق التدخل السريع ) لتوفير دار رعاية للطفلة لحين الوقوف على حقيقة ما تعرضت له وصحة ما ادعته بأن السيدة التى عثرت عليها جردتها من كافة مقتنياتها الشخصية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يراعي مصلحتها الفضلى.

وأضافت "السنباطي"، أنه تم إبلاغ مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام؛ مع التوصية بإيداعها إحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة لحالتها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وأشادت "السنباطي"، بدور النيابة العامة ومكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب وسرعة الاستجابة لمساعدة الأطفال وإخراجهم من حالة الخطر، كما أشادت بدور وزارة التضامن الاجتماعي لحرصها وسرعتها فى توفير مكان للطفلة بإحدى دور الرعاية حفاظًا على سلامتها.

المجلس القومي للطفولة والأمومة لا يدخر جهدا ولا يتهاون أبدا في تقديم الحماية والمساعدة

وأكدت "السنباطي" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة لا يدخر جهدا ولا يتهاون أبدا في تقديم الحماية والمساعدة لكافة الأطفال المعرضين للخطر وفق مهامه المقررة بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٣ الصادر بإعادة تنظيمه، ووفقًا لقانون الطفل.

وناشدت "السنباطي"، المواطنين بسرعة الإبلاغ عن حالات تعرض الأطفال للخطر او اى انتهاكات؛ وذلك من خلال التواصل على خط نجدة الطفل 16000 للابلاغ عن كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل، منوهة إلى أن الخط الساخن يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، فضلا عن التواصل عبر تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600، أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.