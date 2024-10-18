حلويات السيد البدوي بالغربية، على قد الإيد وتفرح الغلابة (فيديو)

يعتبر محيط السيد البدوي في محافظة الغربية وجهة بارزة لعشاق الحمص والحلاوة، حيث تشهد المنطقة نشاطًا ملحوظًا في صناعة وبيع هذه المنتجات التقليدية.

تتميز الأسواق المحيطة بالسيد البدوي بوفرة المحلات التي تقدم الحمص بمختلف أنواعه، حيث يحرص الباعة على تقديم منتجات ذات جودة عالية وتُستخدم وصفات تقليدية ورعاية دقيقة في عملية التحضير.

يُعتبر السيد البدوي، الذي يُعد أحد أبرز الشخصيات الصوفية في مصر، مركزًا للعديد من الزوار الذين يأتون إلى المنطقة لأغراض دينية وثقافية، مما يعزز من حركة التجارة ويزيد من الطلب على هذه المنتجات.

في حديث لـ ڤيتو مع صاحب أحد أشهر وأقدم محلات لبيع الحمص والحلاوة قال "أيمن الفلاح"أن الموقع بجوار السيد البدوى يجذب الزوار من جميع أنحاء البلاد مما يساعد على دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل للشباب".

وأضاف "الفلاح" تتميز طنطا عن غيرها في باقي مدن ومحافظات الجمهورية بيع الحمص والحلاوة ولم يقتصر البيع فقط للمواطنين داخل المحافظة والمحافظات المجاورة بل يقبل عليها الزوار العرب من الدول المجاورة لشراء هذه الحلوى المميزة.

وأكد "الفلاح" إنهم توارثوا هذه المهنة من جدودهم ومنذ ذلك الوقت لم نعرف مهنة غيرها، مشيرًا إلى أن الحمص يتم زراعته في محافظات الصعيد ونقوم بالتعاقد عليه من المزارعين وشرائه ثم بعد ذلك يتم البدء في مراحل إنتاجه سواء كان حمص مقشر أو حلاوة.

وكانت المشيخة العامة للطرق الصوفية برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، أعلنت عن موعد الاحتفال بذكرى السيد البدوي والذي بدأ الجمعة حتى الليلة الختامية الخميس المقبل ولمدة أسبوع كامل.

تفاصيل حياة وسيرة البدوي معلقة بجوار المسجد تحكي أنه علم من أعلام أهل البيت النبوي، ينتهي نسبه من جهة والده ومن جهة والدته إلى سيدنا الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.

يُقام للسيد البدوي احتفالان سنويًّا الأول فى النصف الأول من (أبريل) يُسمى (المولد الرجبي أو رجبية السيد البدوي وهي ذكرى تُنسب لتاجر كبير يسمى رجب العسيلي كان يقوم بعمل كسوة للمقام جديدة ويحملها على (جمل) في (موكب) كبير إلى أن تصل لمقام سيدي أحمد البدوي.

والثاني الاحتفال الكبير بمولده في أكتوبر ويُعد أكبر الاحتفالات الدينية في مصر يشارك فيه الملايين.

ولمن لا يعرف البدوي فهو منسوب إلى سيدنا الحسين بن الإمام علي حفيد المصطفى صلوات الله وتسليماته عليه وآله.

ولد البدوي بزقاق الحجر في مدينة فاس المغربية.

ألقابه: البدوي وشيخ العرب والملثم والسطوحي وشيخ العرب والسيد وأبو الفتيان والعيسوي وأبو فراج وأبو العباس والقدوسي والصامت وجياب الأسرى والعطاب ومحرش الحرب والزاهد.