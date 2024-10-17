المعمل الجنائي يعاين حريق شقة سكنية في فيصل

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب داخل شقة سكنية في منطقة الطوابق بشارع الملك فيصل، للوقوف على ملابساته وحصر التلفيات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الطوابق فيصل وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.