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رياضة

فينسنت كومباني يتحدث عن استعدادات بايرن ميونخ لصدام شتوتجارت فى الدوري الألماني

كومباني
كومباني

 تحدث فينسنت كومباني المدير الفني لفريق  بايرن ميونخ عن مواجهة شتوتجارت في الساعة السابعة والنصف مساءً غدا بتوقيت القاهرة

 

قال فينسنت كومباني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: “شتوتجارت أظهروا بالفعل ما يمكنهم فعله، إذا نظرت إلى مجريات المباريات سترى أنهم دائمًا يحاولون فرض أسلوب لعبهم الخاص، وهم يمارسون ضغطًا عاليًا باستمرار ويحاولون إيجاد حلول كروية، إنهم فريق جيد، ونأمل أن تكون مباراة جيدة”.

وأضاف: “نحن قمنا بتحليل المباريات الأخيرة، والسؤال المهم دائمًا هو: إذا لعبنا المباراة عشر مرات، كم مرة سنفوز؟، نريد تحسين التفاصيل، ونحن نؤمن بنسبة 100٪ بأننا سنكون ناجحين بهذه الطريقة، لذلك نحن متحمسون للمباراة القادمة”.

 

وأكمل: “أنا من بلجيكا، ونحن عادة عمليّون جدًا، والأمر يتعلق بما أثبتته التحليلات في المباريات، نحن حصلنا على فرص أكثر بكثير من الخصوم، وعلينا دائمًا أن نحاول تحسين ذلك وتغيير كل شيء لمجرد أن النتيجة لم تكن في صالحنا مرة واحدة سيكون هذا غباء، نحن سنواصل القتال للفوز بالعديد من المباريات”.

وبشأن مواجهة ألكسندر نوبل حارس بايرن المعار، قال كومباني: “نحن بالطبع نتابعه، كما نتابع جميع اللاعبين الآخرين المعارين ونراقب تطوره، ومن باب الاحترام لمباراة الغد، من المهم أن نتقبل أنه الحارس الأول في شتوتجارت، بينما لدينا مانويل نوير في فريقنا، ونحن سعداء أنه يقدم أداءً جيدًا هناك”.

 

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كومباني ​بايرن ميونيخ الدوري الألماني

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