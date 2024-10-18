الجمعة 18 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

زحام كبير على ضريح السيد البدوي خلال حفل المولد (فيديو)

ازدحام كبير على ضريح
ازدحام كبير على ضريح السيد البدوي في صباحية المولد

 توافد آلاف الزوار إلى ضريح  السيد البدوي في مدينة طنطا، بمناسبة الاحتفال بمولده حيث شهدت الأعداد زيادة ملحوظة منذ الصباح الباكر، حيث حرص المريدون على إحياء هذه المناسبة.

بعد تحريك أسعار الوقود، محافظ الغربية يعتمد تعريفة الركوب الجديدة

طب طنطا يفتتح المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية بداية جديدة

 وتزينت شوارع المدينة بالزينة، بينما انتشرت باعة الحلويات والمأكولات الشعبية في كل مكان ووجهت الجهات المعنية تعميمات لتيسير حركة المرور وتقديم الخدمات اللازمة للزوار، في ظل تدابير أمنية مشددة لضمان سلامة الجميع.

الزوار أعربوا عن فرحتهم بالاحتفال في هذا اليوم مؤكدين على أهمية زيارة الضريح وإحياء ذكرى السيد البدوي، أحد أبرز الشخصيات الصوفية في التاريخ المصري.

 وكانت المشيخة العامة للطرق الصوفية برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، أعلنت عن موعد الاحتفال بذكرى السيد البدوي والذي بدأ الجمعة حتى الليلة الختامية الخميس المقبل ولمدة أسبوع كامل. 

تفاصيل حياة وسيرة البدوي معلقة بجوار المسجد تحكي أنه علم من أعلام أهل البيت النبوي، ينتهي نسبه من جهة والده ومن جهة والدته إلى سيدنا الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. 

ويُقام للسيد البدوي احتفالان سنويًّا الأول فى النصف الأول من (أبريل) يُسمى (المولد الرجبي أو رجبية السيد البدوي وهي ذكرى تُنسب لتاجر كبير يسمى رجب العسيلي كان يقوم بعمل كسوة للمقام جديدة ويحملها على (جمل) في (موكب) كبير إلى أن تصل لمقام سيدي أحمد البدوي.

والثاني الاحتفال الكبير بمولده في أكتوبر ويُعد أكبر الاحتفالات الدينية في مصر يشارك فيه الملايين.

ولمن لا يعرف البدوي فهو منسوب إلى سيدنا الحسين بن الإمام علي حفيد المصطفى صلوات الله وتسليماته عليه وآله.

ولد البدوي بزقاق الحجر في مدينة فاس المغربية.

ألقابه: البدوي وشيخ العرب والملثم والسطوحي وشيخ العرب والسيد وأبو الفتيان والعيسوي وأبو فراج وأبو العباس والقدوسي والصامت وجياب الأسرى والعطاب ومحرش الحرب والزاهد.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

بعد تحريك أسعار الوقود، محافظ الغربية يعتمد تعريفة الركوب الجديدة

في ليلة مليونية، التهامي يلهب حماس مريدي مولد السيد البدوي بطنطا (فيديو)

الآلاف يحيون الليلة الختامية لمولد السيد البدوي (صور)

موكب الجمال يصل طنطا، 8 قرون من تقاليد الاحتفال بـ"السيد البدوي" (فيديو)

الأكثر قراءة

أبرزها السكر والفول والدقيق، ارتفاع أسعار السلع الغذائية بعد زيادة سعر الوقود

أول تحرك برلماني بعد رفع أسعار المحروقات

أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 18/10/2024

سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024

مدرب الأهلي السابق مديرا فنيا لنادي استقلال طهران الإيراني

توفيت متأثرة بإصابتها، جامعة الجلالة تنعي الطالبة سهيلة أسامة محمد فتح الله

وسائل إعلام عبرية: السنوار رفض تنفيذ توصيات إيران بشأن صفقة تبادل الأسرى

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الجمعة 18-10-2024

منوعات

المزيد

القضاء الإيطالي يسجن مغربيا 19 عاما بتهمة قتل صديقته بدافع الغيرة

تحدى السيل، قصة طفل أدهش عمان

بـ 60 دولار في الساعة، شركة إيلون ماسك للذكاء الاصطناعي تبحث عن موظفين

تركيا تحقق في صورة "صادمة" لطالب مصاب بمتلازمة داون

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 18/10/2024

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الجمعة 18-10-2024

أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

ننشر أسعار الأسماك في سوق العبور بعد رفع الوقود

المزيد
ads

انفوجراف

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد تشيلسي.. برشلونة مع بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سيف الله المسلول ( 1 – 3 )

تفسير حلم إخراج ميت من القبر في المنام وعلاقته بالتخلص من الأحزان والآلام

ما معنى جنات عدن؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية