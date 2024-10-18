زحام كبير على ضريح السيد البدوي خلال حفل المولد (فيديو)

توافد آلاف الزوار إلى ضريح السيد البدوي في مدينة طنطا، بمناسبة الاحتفال بمولده حيث شهدت الأعداد زيادة ملحوظة منذ الصباح الباكر، حيث حرص المريدون على إحياء هذه المناسبة.

وتزينت شوارع المدينة بالزينة، بينما انتشرت باعة الحلويات والمأكولات الشعبية في كل مكان ووجهت الجهات المعنية تعميمات لتيسير حركة المرور وتقديم الخدمات اللازمة للزوار، في ظل تدابير أمنية مشددة لضمان سلامة الجميع.

الزوار أعربوا عن فرحتهم بالاحتفال في هذا اليوم مؤكدين على أهمية زيارة الضريح وإحياء ذكرى السيد البدوي، أحد أبرز الشخصيات الصوفية في التاريخ المصري.

وكانت المشيخة العامة للطرق الصوفية برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، أعلنت عن موعد الاحتفال بذكرى السيد البدوي والذي بدأ الجمعة حتى الليلة الختامية الخميس المقبل ولمدة أسبوع كامل.

تفاصيل حياة وسيرة البدوي معلقة بجوار المسجد تحكي أنه علم من أعلام أهل البيت النبوي، ينتهي نسبه من جهة والده ومن جهة والدته إلى سيدنا الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.

ويُقام للسيد البدوي احتفالان سنويًّا الأول فى النصف الأول من (أبريل) يُسمى (المولد الرجبي أو رجبية السيد البدوي وهي ذكرى تُنسب لتاجر كبير يسمى رجب العسيلي كان يقوم بعمل كسوة للمقام جديدة ويحملها على (جمل) في (موكب) كبير إلى أن تصل لمقام سيدي أحمد البدوي.

والثاني الاحتفال الكبير بمولده في أكتوبر ويُعد أكبر الاحتفالات الدينية في مصر يشارك فيه الملايين.

ولمن لا يعرف البدوي فهو منسوب إلى سيدنا الحسين بن الإمام علي حفيد المصطفى صلوات الله وتسليماته عليه وآله.

ولد البدوي بزقاق الحجر في مدينة فاس المغربية.