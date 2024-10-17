الآلاف يحيون الليلة الختامية لمولد السيد البدوي (صور)

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية توافد الآلاف من مُحبي ومريدي السيد البدوي والطرق الصوفية من أجل حضور احتفالات الطرق الصوفية بالليلة الختامية في ساحة المسجد الأحمدي.

وأشار الجندي إلى توافد الآلاف من المواطنين من كافة أنحاء محافظات الجمهورية والدول العربية والإسلامية على مدينة طنطا وسط إجراءات أمنية مشددة وتأمين كامل للزائرين ورواد المسجد.

وأكد محافظ الغربية رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات لضمان توفير جميع الخدمات للزوار، خاصة أن مولد السيد البدوي يعد من أهم الاحتفالات الدينية بالمحافظة، وله دور كبير في تنشيط حركة السياحة سواء الداخلية أو الخارجية، حيث يجذب المولد آلاف الزائرين من جميع المحافظات، فضلا عن عدد كبير من السائحين من مختلف دول العالم.

وأضاف المحافظ، أن جميع أجهزة المحافظة تتابع عن كثب الاحتفال بالليلة الختامية بالمولد لخروجها بالصورة التى تليق بالحدث، حيث تم تشكيل عدة لجان وغرفة عمليات لمتابعة الاحتفالات والتنسيق مع الجهات المختلفة ومع الأجهزة الأمنية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.

وأشار الجندي، إلى تكاتف كافة الجهود لتوفير سبل الراحة والأمان لزوار المحافظة، فتم تكثيف التواجد الأمني، وتفعيل خطط الحماية المدنية، وإقامة خيمة خدمات طبية ونشر سيارات الإسعاف بمحيط المسجد، وتنفيذ حملات مرورية دورية لضمان السيولة المرورية، فضلا عن تكثيف أعمال النظافة والتطوير وصيانة أعمدة الإنارة وتجميل الطرق المؤدية للمسجد الاحمدي.

وكانت المشيخة العامة للطرق الصوفية برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، قد أعلنت عن موعد الاحتفال بذكرى السيد البدوي والذي بدأ الجمعة الماضية حتى الليلة الختامية اليوم الخميس.

تفاصيل حياة وسيرة البدوي معلقة بجوار المسجد تحكي أنه علم من أعلام أهل البيت النبوي، ينتهي نسبه من جهة والده ومن جهة والدته إلى سيدنا الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.

يُقام للسيد البدوي احتفالين سنويًّا الأول فى النصف الأول من (أبريل) يُسمى (المولد الرجبي أو رجبية السيد البدوي وهى ذكرى تُنسب لتاجر كبير يسمى رجب العسيلي كان يقوم بعمل كسوة للمقام جديدة ويحملها على (جمل) في (موكب) كبير إلى أن تصل لمقام سيدي أحمد البدوي.

والثاني الاحتفال الكبير بمولده في أكتوبر ويُعد أكبر الاحتفالات الدينية في مصر يشارك فيه الملايين.