أعطال السيارات في فصل الشتاء وطرق تجنبها.. ميكانيكي: كل قطعة غيار لها عمر افتراضي.. والصيانة الدورية تحميك من المشكلات المفاجئة (فيديو)

مع انخفاض درجات الحرارة وهبوب فصل الشتاء القارسة، تتحول رحلتك اليومية بالسيارة إلى مغامرة مليئة بالمخاطر. قد تجد نفسك في موقف صعب، كأن تتوقف سيارتك فجأة في منتصف طريق زلق أو أن ينفجر إطارها في ليلة باردة مظلمة. هذه السيناريوهات ليست بعيدة عن الواقع، خاصة في فصل الشتاء، حيث تتسبب الأعطال المفاجئة في إحداث إزعاج وخطر كبيرين.

للتعرف على أبرز المشكلات المتعلقة بالسيارات في هذا الفصل، التقت “فيتو” مع الأسطي كرم اللبودي، ميكانيكي سيارات. حيث أوضح أن "لا يوجد فرق بين فصل الشتاء أو الصيف أو الخريف، الأهم هو متابعة حالة السيارة بالكيلومتر".

أهمية المتابعة الدورية

وأضاف اللبودي: "عند تغيير أي جزء في السيارة، يجب عليك الاحتفاظ بأجندة لتدوين التغييرات. على سبيل المثال، إذا قمت بتغيير تيل الفرامل، عليك أن تعرف مدى عمره بالضبط، هل سيستمر 10 آلاف كيلومتر أم 30 ألف كيلومتر، حسب نوعه وحالته".

كما أكد أهمية معرفة عمر قطع الغيار، مثل البوجيهات، التي تتراوح أعمارها بين 10 آلاف إلى 40 ألف كيلومتر. وقال: "يجب معرفة الكيلومترات التي يمكن أن تقطعها كل قطعة في السيارة، مثلما تتعقب كمية البنزين".

الأعطال الشائعة في فصل الشتاء

تحدث اللبودي عن الأعطال الشائعة في فصل الشتاء، مشيرًا إلى أن من أبرزها:

صعوبة تشغيل السيارة في الصباح: إذا لم تبدأ السيارة، قد يكون ذلك بسبب بطارية ضعيفة تحتاج إلى استبدال.

تأخر تشغيل السيارة: يمكن أن تكون المشكلة ناتجة عن ضعف البوجيهات أو الموبينة، مما يؤثر على الأداء في الطقس البارد.

ضرورة تسخين السيارة: بسبب البرودة، يجمد الزيت، لذا يجب تسخين السيارة قبل القيادة.

دخان أسود من الشكمان: يعني أن السيارة لم تسخن جيدًا قبل القيادة، مما قد يؤدي إلى حرق الزيت.



الوقاية خير من العلاج

وقال اللبودي:" إذا قمت بإجراء الصيانة اللازمة في مواعيدها، وعملت كل شيء وفقًا للكيلومتر، فلن تواجه مشكلات كبيرة في سيارتك. لذا، أنصح الجميع بضرورة متابعة حالة سياراتهم بدقة خاصة في فصل الشتاء، لتفادي أي مفاجآت".