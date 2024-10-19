6 قطاعات تتصدر قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية بقيم التداول بنهاية الأسبوع

تصدرت 6 قطاعات قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) بنهاية الأسبوع.. وجاءت كالتالي:

- أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 714 مليون جنيه.

- خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 566 مليون جنيه.

- العقارات بقيمة تداول بلغت 553 مليون جنيه.

- موارد أساسية بقيمة تداول بلغت 391 مليون جنيه.

-رعاية صحية وأدوية بقيمة تداول بلغت 221 مليون جنيه.

- البنوك بقيمة تداول بلغت 208 ملايين جنيه.

تداولات نهاية الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس 17 أكتوبر 2024. آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 21 مليار جنيه عند مستوى 2.155 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.31% عند مستوى 30143 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4% عند مستوى 37362 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.32% عند مستوى 13168 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% عند مستوى 7667 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% عند مستوى 10779 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.04% عند مستوى 3152 نقطة.