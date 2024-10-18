السبت 19 أكتوبر 2024
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اقتصاد

بعد ارتفاع سعره، تعرف على أسعار البصل في الأسواق

ارتفاع أسعار البصل
ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار البصل اليوم، سجلت أسعار البصل اليوم ارتفاعًا ملحوظًا ليصل سعر الكيلو إلى 27 جنيهًا في بعض المناطق، فما هي أحدث أسعار البصل في الأسواق؟

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ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، فيتو

 أسعار كيلو البصل في سوق العبور للجملة

البداية مع سعر كيلو البصل في سوق العبور للجملة، الذي تباينت أسعاره وجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 12 إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 إلى 12 جنيهًا.
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ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، فيتو

أسعار البصل في أسواق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وارتفعت أسعار البصل في أسواق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، وجاء سعر البصل في الأسواق كالآتي:

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ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار البصل الأحمر في الأسواق 

ارتفع سعر البصل الأحمر في الأسواق مسجلًا متوسط قدره 15.3 جنيه، وتراوحت أسعار البصل الأحمر ما بين 8 جنيهات و25 جنيهًا للكيلو وفقًا للبوابة الحكومية.

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ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار البصل الأبيض في الأسواق 

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ ارتفع أيضًا سعر البصل الأبيض ليبلغ متوسط أسعاره نحو 15.6 جنيه، وتراوحت أسعار البصل الأبيض ما بين 8 و27 جنيهًا للكيلو.

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ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، فيتو

أسعار البصل في السلاسل الغذائية والمحال التجارية

وفيما يخص أسعار البصل في السلاسل الغذائية والمحال التجارية؛ فهي كالآتي: 

  1. بلغ سعر بصل قاورما نحو 19 جنيهًا للكيلو.
  2. بلغ سعر بصل أحمر نحو 20 جنيهًا للكيلو.
  3. بلغ سعر كيلو بصل أبيض نحو 30 جنيهًا.
  4. بلغ سعر كيلو بصل ذهبي نحو 56 جنيهًا.
  5. بلغ سعر بصل ذهبي عبوة وزن 4 كيلوجرامات نحو 120 جنيهًا.
  6. بلغ سعر بصل أحمر مافا عبوة وزن 3 كيلوجرامات نحو 91 جنيهًا.
  7. بلغ سعر بصل ذهبي مافا وزن 3 كيلوجرامات نحو 149 جنيهًا.
  8. بلغ سعر بصل أحمر توب عبوة وزن 4 كيلوجرامات نحو 86 جنيهًا.
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جنون البصل.. ارتفاع مفاجئ في الأسعار.. الكيلو يصل لـ 27 جنيهًا.. شعبة الخضراوات توضح الأسباب وتطالب الحكومة بسرعة التحرك

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قفزة جنونية في أسعار البصل بالأسواق، والسبب صادم

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