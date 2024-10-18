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ثقافة وفنون

إجازة يومان من التصوير لأسرة قلع الحجر

مسلسل قلع الحجر
مسلسل قلع الحجر

حصلت أسرة الجزء الثاني من مسلسل قلع الحجر على إجازة يومين من التصوير بسبب بعض التعديلات التي طلبها مخرج العمل حسني صالح علي ديكور العمل.

وكان قد قرر مخرج العمل حسني صالح بناء بعض الديكورات الجديدة للعمل بمنطقة الصليبية كي يتم تصوير عدد كبير من أحداث العمل فيها.

وتم الانتهاء من كتابة سيناريو العمل بشكل كامل حاليًا ويقوم المخرج حسني صالح بتحديد أماكن التصوير المقرر أن يتم التصوير فيها.


مسلسل قلع الحجر


ويقدم المسلسل دراما صعيدي من أبطال عدد من النجوم والمسلسل تدور أحداثه في منطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة، ومستوحى من أحداث حقيقية.

أبطال مسلسل قلع الحجر


مسلسل قلع الحجر من بطولة: محمد رياض، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، لقاء سويدان، مفيد عاشور، سميرة عبد العزيز، مروة عبد المنعم، وإخراج: حسني صالح.

 

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