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أخبار مصر

اليوم، إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية

قوافل طبية، فيتو
قوافل طبية، فيتو
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أعلنت وزارة الصحة إطلاق ٦ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي ١٨ و١٩ أكتوبر للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية " نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال والباطنة - الأنف والأذن والعظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل.

 

كان قد أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 122 مليون و598 ألفًا و701 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024.

 

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و975 ألفًا و919 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 593 ألفًا و947 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبد الغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 404 آلاف و648 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 101 ألف و694 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 214 ألفًا و349 خدمة، بالإضافة لتقديم 94 ألفًا و474 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن الحملة قدمت 40 ألفًا و488 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 88 ألفًا و104 خدمات، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 252 ألفًا و167 خدمة.

وقال «عبد الغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و552 خدمات إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 12 ألفًا و245 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 2532 عملية، ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 88 ألفًا و222 خدمة.

وأضاف «عبد الغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ78 ألفًا و497 مواطنًا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبد الغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

 

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الاشعة والتحاليل تنظيم الاسرة خدمات تنظيم الاسرة رئيس الجمهورية مبادرة رئيس الجمهورية وزارة الصحة حياة كريمة

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