ألعاب نارية وراء حريق إسنا جنوب الأقصر (صور)

علمت بوابة “فيتو” من مصادرها الخاصة أن حريق إسنا قرب الخزان الجديد في الأقصر وقع بسبب شرز ناري من الألعاب النارية التي كانت مع إحدى الأطفال أثناء لهوهم بالشارع، وكون أن الحشائش جافة اشتعلت النيران في الهشيم.

حريق إسنا

وسيطرت قوات الحماية المدنية على حريق هائل اندلع أسفل كوبري الخزان الجديد بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وكانت البداية عندما تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا بورود بلاغ بنشوب حريق هائل أسفل كوبري الخزان الجديد بإسنا جنوب محافظة الأقصر وارتفاع ألسنة النيران إلى عنان السماء.

الحماية المدنية تسيطر

وعزز مرفق الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء إلى محل البلاغ، وتبين اندلاع حريق في أكوام من القش والبوص داخل أرض زراعية أسفل كوبري خزان إسنا الجديد، وتمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على الحريق وإخماده، دون خسائر بشرية أو إصابات.



و انتقل لموقع الحريق، اللواء هشام سالم مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب بإسنا وأرمنت، والعقيد أسر البطراوي مأمور مركز شرطة إسنا، والعقيد أيمن عبد السميع رئيس فرع البحث الجنائى، والرائد عبدالله مناع معاون أول مباحث مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد حبيب رئيس وحدة الحماية المدنية بإسنا، والرائد عرفات علي رئيس وحدة مرور إسنا، والرائد محمد إبراهيم نائب المأمور، ورجال الحماية المدنية والمرور والكهرباء ومجلس مدينة إسنا.



ودلت التحريات الأولية أن الحريق نشب في أكوام من القش والبوص داخل أرض زراعية مما أدى لسرعة انتشار النيران وكثافتها، وعدم وجود أي إصابات أو وفيات، جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.