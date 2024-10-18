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محافظات

النار وصلت إلى عنان السماء، حريق هائل قرب الخزان الجديد في إسنا جنوب الأقصر (فيديو وصور)

حريق هائل قرب الخزان
حريق هائل قرب الخزان الجديد في إسنا جنوب الأقصر، فيتو

نشب حريق هائل في أكوام قش وحشائش جافة بناحية الخزان الجديد بمركز ومدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر دون إصابات في أو خسائر في الأرواح البشرية.

 

تفاصيل الواقعة 

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارًا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة إسنا بنشوب حريق هائل في أكوام قش وحشائش جافة، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء إلى محل الواقعة.

 

وانتقل لموقع الحريق، اللواء هشام سالم مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب بإسنا وأرمنت، والعقيد أسر البطراوي مأمور مركز شرطة إسنا، والعقيد أيمن عبد السميع رئيس فرع البحث الجنائي، والرائد عبدالله مناع معاون أول مباحث مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد حبيب رئيس وحدة الحماية المدنية بإسنا، والرائد عرفات علي رئيس وحدة مرور إسنا، والرائد محمد ابراهيم نائب المأمور، ورجال الحماية المدنية والمرور والكهرباء ومجلس مدينة إسنا.


وتبين بالفحص والمعاينة أن الحريق نشب في أكوام من القش والبوص داخل أرض زراعية، مما أدى لسرعة انتشار النيران وكثافتها، وعدم وجود أي إصابات.

وتواصل قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الخزان الجديد والمنازل المجاورة.


وبحسب رواية شهود عيان على الواقعة أكدوا أن الحريق اندلع بسبب الألعاب النارية التي ألقاها أحد الأطفال أثناء سيره بالشارع، وجاري تحرير محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

 

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