الجمعة 18 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغنياتها "ابتسمت"

شيرين عبد الوهاب،
شيرين عبد الوهاب، فيتو

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنيتها الجديدة بعنوان “ابتسمت” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “X”.

أغنية “ابتسمت” من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم.

شيرين عبد الوهاب

واعتذرت الفنانة شيرين عبد الوهاب لشقيقها محمد بعد خلافاتهما التي انتشرت في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وكتبت "شيرين" تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: "في ناس كتير مش عارفين سبب الزعل مع أخويا؛ عشان في يوم خيَّرني بينه وبين اللي كنت متجوزاه"

وتابعت: "ولأن ربنا أمر الزوجة بطاعة زوجها فأنا قررت إني أرضي ربنا.. بس أنت صح، وأنا آسفة على كل حاجة قلتها ليَّ وأنا معملتش بيها".

شيرين تعتذر لشقيقها

واختتمت "شيرين": "أنا بعتك بأرخص تمن.. يا ريتني كنت سمعت كلامك يا غالي".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب أبتسمت أغنية “أبتسمت” أحمد حسن رؤول الحان أحمد زعيم

الأكثر قراءة

رسميا، ارتفاع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات في مصر

سيكون حديث العالم، توقع مثير من ليلى عبد اللطيف عن يحيى السنوار قبل اغتياله (فيديو)

لا يسخر قوم من قوم، موضوع خطبة اليوم الجمعة بالمساجد، والأوقاف: تنبيه لحرمة التنمر

الصحة تحذر من التدخين الإلكتروني: هذا ما يحدث لقلبك ورئتك خلال 24 ساعة من أول نفس

الجار كشف الكارثة، مأساة أسرة أمين سيد تشعل السوشيال ميديا بعد وفاتهم اختناقا بالغاز (صور)

منصة "إكس" تصدم شيرين عبد الوهاب قبل خروجها في بث مباشر على تيك توك

اليوم، إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية

تحدي غير متوقع، كيف ردت شيرين عبد الوهاب على حذف منصة "إكس" أغنيتها الجديدة "ابتسمت"

منوعات

المزيد

سيكون حديث العالم، توقع مثير من ليلى عبد اللطيف عن يحيى السنوار قبل اغتياله (فيديو)

كل من يقاتل إسرائيل بطل، أشهر مقامر في العالم يعلق على اغتيال السنوار

الحكم بسجن امرأة مدى الحياة في أكبر قضية احتيال بفيتنام

حادثة هزت الشارع المغربي، العثور على فتاة في بئر بالمغرب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق؟

أسعار النحاس اليوم الخميس 17-10-2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

صدفة قادت الاحتلال إلى سيد اللعبة.. كيف تم اغتيال يحيى السنوار؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية