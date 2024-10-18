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رياضة البحيرة تواصل تدريبات قوافل مشواري بجميع مدارس المحافظة (صور)

تدريب قوافل مشواري،
تدريب قوافل مشواري، فيتو

نفذت مديرية الشباب والرياضة  بمحافظة البحيرة (إدارة التدريب ومشروعات الشباب)، أمس الخميس، تدريبات قوافل مشواري بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، للمرحلة السنية من 10 حتى 24 سنة، وذلك بمدرسة ماجدة الصيرفي الإعدادية بنات بإيتاي البارود وقام بالتدريب مدرب ندى ياسر العمري.

تدريبات قوافل مشواري بمدارس البحيرة، فيتو
تدريبات قوافل مشواري بمدارس البحيرة، فيتو
تدريبات قوافل مشواري بمدارس البحيرة، فيتو
تدريبات قوافل مشواري بمدارس البحيرة، فيتو


 وتقدم هذه القوافل لإكساب النشء والشباب مهارات: كيفية التعلم - التفكير الإبداعي والمهارات الحياتية الحديثة (اكتشاف الذات والتخطيط للمستقبل وكيفية اتخاذ القرار وحل المشكلات والتفكير الابتكاري والجاهزية للعمل، العمل في فريق).

 

وأكد الدكتور إبراهيم خضر - مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة على استمرار تنفيذ مثل هذه التدريبات لتشمل جميع المدارس ومراكز الشباب على مستوى المحافظة بأكملها لتعم الفائدة على جميع النشء والشباب حيث تقدم إدارة التدريب ومشروعات الشباب تدريبات (المشورة والتوجيه المهني - تنمية المهارات الحياتية وريادة الاعمال - تنمية مهارات سفراء مشواري).

تدريبات قوافل مشواري بمدارس البحيرة، فيتو
تدريبات قوافل مشواري بمدارس البحيرة، فيتو
تدريبات قوافل مشواري بمدارس البحيرة، فيتو
تدريبات قوافل مشواري بمدارس البحيرة، فيتو

 

والجدير بالذكر أن هذه التدريبات تأتي  تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، وأيضًا الإدارة المركزية لتمكين الشباب، الإدارة العامة لريادة الاعمال والمشروعات الناشئة ووزارة مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، وزارة مديرية التربية والتعليم بالبحيرة.

 

كما يتم تنفيذه طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الاعمال والمشروعات الناشئة) ومنظمة اليونيسيف بالأمم المتحدة وإشرافهم وإدارة التدريب والمشروعات بالمديرية.

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رياضة البحيرة البحيرة مديرية الشباب والرياضة مبادرة بداية قوافل مشواري إيتاى البارود

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