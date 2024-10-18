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رياضة

نجم الزمالك السابق يكشف عن توقعاته لبديل دونجا أمام بيراميدز

الزمالك وبيراميدز،
الزمالك وبيراميدز، فيتو

قال حمادة نصر لاعب الزمالك السابق أن غياب نبيل دونجا عن مباراة فريقه أمام بيراميدز في السوبر مؤثر للغاية خاصة أن اللاعب وصل لمستوى مميز في الفترة الأخيرة.


وأكد نصر في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي مينا ماهر الذي يذاع على قناة الزمالك أنه لا يتوقع أن يكون محمد شحاتة هو بديل دونجا خاصة أنه يشارك مركز 8 وظهير أيمن في أغلب المباريات، ويرى زياد كمال هو اللاعب الأنسب ويتوقع أن يدفع به جوميز في المباراة.


وشدد نصر على أن بيراميدز فريق قوي ويملك تشكيله مميزه لكن يعيبه ضعف خط الدفاع وهو ما يؤثر على لاعبيه.

 

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل.

 

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