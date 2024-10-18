إسلام فتحي: جماهير الزمالك ستكون كلمة السر في الفوز على بيراميدز

قال إسلام فتحي، لاعب الزمالك السابق، إن جماهير الزمالك سيكون لها الكلمة العليا في مباراة الزمالك وبيراميدز القادمة ويتوقع أن يمتلئ الملعب بأكمله بجماهير الفريق الأبيض.



وأكد فتحي في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي مينا ماهر الذي يذاع على قناة الزمالك إلى أن التتويج بالسوبر الأفريقي سيمنح اللاعبين دفعة قوية للغاية في السوبر المصري فالزمالك يدخل مباراة بيراميدز وهو بطل أبطال القارة.



وشدد فتحي على أن جوميز مدرب جيد ويعلم كيفية إدارة المباريات الكبرى، وهو ما يجعله متفائل قبل مباريات السوبر المصري.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل.