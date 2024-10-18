الجمعة 18 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

ازدحام غير مسبوق على محطات الوقود تحسبا لرفع أسعار البنزين (صور)

ازدحام في محطات الوقود،
ازدحام في محطات الوقود، فيتو
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أسعار البنزين والسولار، شهدت محطات الوقود زحامًا شديدًا وغير مسبوق، لتموين السيارات تحسبا لارتفاع أسعار الوقود وانعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

ازدحام غير مسبوق على محطات الوقود (2)
ازدحام غير مسبوق على محطات الوقود (2)
ازدحام غير مسبوق على محطات الوقود (3)
ازدحام غير مسبوق على محطات الوقود (3)
ازدحام غير مسبوق على محطات الوقود (4)
ازدحام غير مسبوق على محطات الوقود (4)

وانتشرت  على وسائل التواصل الاجتماعي قائمة لأسعار الوقود الجديدة مما تسبب ذلك في ازدحام محطات الوقود  بالقاهرة والإسكندرية ومحافظات الصعيد  وباقي المحافظات رغبة من مالكي السيارات بتفويل سياراتهم بسعر الوقود القديم.

 

أسعار جديدة للمواد البترولية

وترددت أنباء عن اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية والتي أقرت سعرها الجديد للمواد البترولية  مما تسبب في ازدحام علي محطات الوقود دون صدور قرار رسمي بالزيادة .

ازدحام غير مسبوق على محطات الوقود (2)
ازدحام غير مسبوق على محطات الوقود (2)
ازدحام غير مسبوق على محطات الوقود (3)
ازدحام غير مسبوق على محطات الوقود (3)
ازدحام غير مسبوق على محطات الوقود (1)
ازدحام غير مسبوق على محطات الوقود (1)


وانتشرت قائمة أسعار على وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك تؤكد ارتفاع أسعار البنزين وكانت القائمه كالآتي:

سولار من ١١،٥ إلى  ١٣،٥
بنزين ٨٠ من ١٢،٢٥ إلى ١٣،٧٥
بنزين ٩٢ من ١٣،٧٥ إلى ١٥،٢٥
بنزين ٩٥ من ١٥ إلى ١٧
غاز سيارات ٦،٥ إلى ٧
مازوت من ٨٥٠٠ إلى ٩٥٠٠

وذلك في عدم صدور قرار رسمي بهذه الأسعار.

 

أسعار الوقود وفق آخر تسعير 

وتجتمع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية كل ثلاث شهور لمراجعة وتحديد أسعار الوقود وفق المتغيرات العالمية وكانت لجنة التسعير قد حددت أسعار الوقود في اجتماعها الأخير منذ 3 أشهر 

وحددت سعر الوقود كالآتي 

- بنزين أوكتين 80 بسعر 12.25 جنيه للتر.

- بنزين أوكتين 92 بسعر 13.75 جنيه للتر.

- بنزين أوكتين 95 بسعر 15.00 جنيه للتر.

- السولار بسعر 11.50 جنيه للتر.

 

عوامل تحدد من خلالها لجنة التسعير الاسعار 

وتعمل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية وفق معايير مدروسة تهدف لضمان استقرار الأسعار وتوافقها مع التغيرات الاقتصادية العالمية، حيث تعتمد اللجنة على عدة عوامل رئيسية عند مراجعة الأسعار، أبرزها.

ازدحام غير مسبوق على محطات الوقود (4)
ازدحام غير مسبوق على محطات الوقود (4)
ازدحام غير مسبوق على محطات الوقود (5)
ازدحام غير مسبوق على محطات الوقود (5)
ازدحام غير مسبوق على محطات الوقود (6)
ازدحام غير مسبوق على محطات الوقود (6)

سعر النفط عالميا 

يشكل النفط الخام المكون الأساسي للبنزين، حيث تؤثر تقلبات أسعاره في الأسواق العالمية بشكل مباشر على تكلفة استيراد الوقود لمصر، كما تتأثر أسعار النفط عادة بعوامل متنوعة مثل الأزمات الجيوسياسية، وتغيرات الطلب العالمي، والسياسات الإنتاجية للدول الكبرى المصدرة للنفط مثل منظمة "أوبك" وحلفائها. 

وعندما تتراجع الأسعار العالمية للنفط، يصبح من الممكن تخفيض تكلفة المنتجات البترولية المستوردة، مما يفتح المجال لانخفاض أسعار البنزين محليًا

ازدحام غير مسبوق على محطات الوقود (5)
ازدحام غير مسبوق على محطات الوقود (5)
ازدحام غير مسبوق على محطات الوقود (6)
ازدحام غير مسبوق على محطات الوقود (6)
ازدحام غير مسبوق على محطات الوقود (7)
ازدحام غير مسبوق على محطات الوقود (7)
ازدحام غير مسبوق على محطات الوقود (1)
ازدحام غير مسبوق على محطات الوقود (1)

سعر الدولار

يُعتبر سعر صرف الجنيه من العوامل المؤثرة بقوة في تكاليف الوقود المستورد، انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار يؤدي إلى ارتفاع تكاليف استيراد المنتجات البترولية، وبالتالي ارتفاع الأسعار المحلية للبنزين والسولار، في حين أن ارتفاع قيمة الجنيه يسهم في استقرار الأسعار.

 

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