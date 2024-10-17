بعدما نشرت فيتو قصة أم عماد، التضامن تستجيب لمطالب أول نجارة في الأقصر (صور)

استجابت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن، إلى قصة كفاح أم عماد أول نجارة في الأقصر ومطلبها، وذلك بعد ما نشرت بوابة «فيتو» قصتها بعنوان «االأسطى "أم عماد" أول نجارة بالأقصر: 13 سنة شقا علشان اللقمة الحلال وشفت الذل».

وقال الدكتور محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في الأقصر: إن وزارة التضامن الاجتماعي وجهت بمتابعة السيدة دعاء على أحمد إبراهيم الشهيرة بأم عماد التي تعمل «نجارة» وتوفير سبل التعاون والدعم لها، وتم اليوم الخميس استقبالها لمعرفة مشكلتها والمساعدة المناسبة التى تريدها، وبعد المقابلة كُلف فريق من الباحثين لدراسة حالة المواطنة على الطبيعة وزيارة منزلها الكائن شرق السكة بالأقصر وزيارة لورشة النجارة خاصتها.

شقة سكنية ودعم مالي ومستلزمات منزلية

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في الأقصر لـ بوابة «فيتو» أنه بناء على ما قدمه فريق الباحثين تم اتخاذ القرارات الآتية:

اولًا تم عمل مذكرة للعرض على المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر مرفق بها كافة المستندات وبيان دراسة الحالة لها من قبل الباحثين الاجتماعيين لتوفير شقة للمواطنة فى مدينة الشمس بطيبة أو حسب رؤية معاليه فى هذا الخصوص، وتم تقديم مساعدة شهرية 500 جنيه لمدة 6 أشهر من فرع مؤسسة التكافل الاجتماعى بالأقصر.

وأوضح الدكتور محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر أنه تم توجيه خطاب لجمعية الأورمان بالأقصر لتقديم مساعدات عينية ومواد غذائية للأسرة وإدراجها ضمن خطة مساعدات الأورمان الشهرية، مشيرًا إلى أنه تم تسليمها عدد من البطاطين لها ولأسرتها من قبل مؤسسة التكافل الاجتماعى بالأقصر.

حكاية الأسطى أم عماد أول نجارة بالأقصر

قبل 13 عاما وصلت إلى محافظة الأقصر دعاء علي العسكري قادمة من المنوفية، عندما حدثت خلافات زوجية وصلت إلى حد الانفصال، وبصحبتها أبناؤها الثلاثة “ فتاتان وولد”، لكن تحملت المسؤولية على عاتقها بأن تكون الأب والأم في نفس الوقت، ودابت على أن تجد عمل لتصرف منه ماليًّا عليهم، إذ اشتغلت عاملة في مكتب محاماة بالأقصر.

صعوبات الحياة في وجهها

دوام الحال من المحال، فمع مرور الوقت والأيام وزيادة متطلبات الحياة المعيشية، قررت ترك العمل، والتوجه إلى أن تعمل نجارة في ورشة، لكونها كانت تتعلم من والدها منذ صغرها والذي توفي قبل 24 عامًا مضت، وبالفعل شاركت شخص ما لكن وقعت الخلافات وتعرضت إلى موقف نصب لكن بعد تدخل الأهالي تم حل النزاع بينهما.



وتستكمل الأسطى أم عماد أول نجارة بالأقصر حديثها لـ بوابة «فيتو» قائلة إن قامت بفتح ورشة نجارة خاصة بها بوسط مدينة الأقصر، ومعها شاب يساعدها يدعى «فهمي» من أبناء الأقصر والذي تعتبره ذراعها الأيمن لحسن معاملته وطيب أخلاقه، كما أبنها يقوم احيانا وقت فراغه بمساعدتها.

الجار السيئ

لم تتوقف محطات الحياة القاسية التي تختبر صبر أم عماد أول امرأة تعمل نجارة في الأقصر، بل كان من جيرانها من يعاملها أبشع المعاملات، والتقليل من شأنها، ووصل الأمر إلى سكب الماء ورمي الزبالة على منتجاتها من الأثاث المنزلي، عندما كانت تضعها أمام الورشة قبل أن يستلمها الزبائن، إذ قامت بتحرير محضر بقسم شرطة الأقصر ضده، وتدخل أهالي المنطقة وألزمته بعدم الاحتكاك والتعرض ومضايقتها أثناء عملها.

تعليم أبنائها

تشعر "أم عماد" أنها في قمة السعادة والبهجة كلما تنظر إلى أبنائها حيث يتعلمون أفضل مستويات التعليم، فالابنة الكبرى «سامية» تتخرج هذا العام وستصبح ظابط لاسلكي بالقوات البحرية، والابنة الوسطى «مها» في الصف الثالث الثانوي متفوقة دراسيًّا وحلمها الالتحاق بكلية الصيدلة، والابن الثالث «أحمد» في الصف الأول الثانوي ويحلم بأن يكون مهندسًا.

حلم بسيط

يظل طلبا واحدًا لـ"أم عماد" تتمنى تحقيقه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بأن يتم توفير شقة سكنية في مدينة الشمس بطيبة الجديدة، حيث تقدمت منذ عامين بطلب للحصول على الشقة في البداية تم قبوله، لكن توقف بسبب عدم استكمال المعاش الذي تحصل عليه من والدها، بسبب 30 جنيهًا، حيث كان المطلوب 1200 جنيه، لكن بعد الزيادات الأخيرة أصبح 1500 جنيه وهو ما تريد إحياء الطلب مرة أخرى للحصول على الشقة.

أم عماد مع وكيل وزارة التضامن بالأقصر

منزل أم عماد أول نجارة في الأقصر

ورشة أم عماد أول نجارة بالأقصر

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