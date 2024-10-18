الجمعة 18 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

شروط القبول بوظيفة ضابط حركة بمصر للطيران

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو
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أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن حاجة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية لشغل وظيفة ضابط حركة عدد (٥٩) فردًا بنظام عقد عمل (أحد عشر شهرًا) بالشروط الآتية:

مؤهل عال مناسب ويفضل أن يكون مسبوق بثانوية عامة لغات.

إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

إجادة مهارات الحاسب الآلي.

السن لا يزيد على (۳۰) عامًا.

ذكور فقط لطبيعة العمل.

قبول العمل بنظام النوبات.

اجتياز الاختبارات المقررة.

شروط عامة:

(1) أن يكون المتقدمين من أبناء محافظة القاهرة الكبرى أو المقيمين فيها إقامة دائمة على أن يكون العنوان مدونا ببطاقة تحقيق الشخصية.

(۲) الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدًا أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات.

 

تقييم واختبار المتقدمين للتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظيفة. يشترط في حالة تقدم أي من العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران أو الشركات التابعة لها موافقة رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة.

( 5) تقدم الطلبات على الموقع الالكتروني المخصص لذلك وهو  وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٤/١٠/٢٢ حتى ٢٠٢٤/١٠/٣١، على أن يتم تقديم صورة المستندات التالية في أول اختبار تقرره الشركة وهي:-

 تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها بالشركة.

البطاقة الرقم القومي سارية المؤهل الدراسي. الموقف من الخدمة العسكرية كما هو موضح بعاليه.

شهادة الميلاد " كمبيوتر ". - السيرة الذاتية (CV).

عدد (۲) صورة شخصية.

توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع مائة جنيه لخزينة الشركة لا ترد.

لن يتم الاعتداد بأي طلبات غير مستوفية للشروط الواردة بعاليه.

اجتياز جميع الاختبارات التي تقررها الشرك ركة. مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها.

 

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