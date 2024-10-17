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أخبار مصر

مصر للطيران تشارك في ملتقى الجالية المصرية الرابع بالمملكة العربية السعودية

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو

شاركت مصر للطيران_الناقل الوطني المصري بجناح متميز في فعاليات ملتقي الجالية المصرية الرابع بمنطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية، والذي عقد في الفترة من 4 إلى 5 أكتوبر 2024 برعاية القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بالمملكة، وبحضور القنصل العام لسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض طارق المليجي وأعضاء البعثة القنصلية بالمملكة والذي انطلق تحت شعار *لن ترونا إلا معا* وبمشاركة من أهم الجهات الحكومية والخاصة بالإقليم وبحضور أبناء الجالية المصرية والأشقاء بالمملكة الذين شاركوا في هذا الحدث.

مصر للطيران تشارك في ملتقى الجالية المصرية الرابع بالمملكة العربية السعودية

 

وأتاح هذا الحدث مشاركة فعالة لمصر للطيران وتواصل مباشر مع كافة الجهات الرسمية والأهلية بالإقليم وكذلك مع أبناء الجالية المصرية مما يعزز من تواجد مصر للطيران بالإقليم ويسهم في زيادة التدفقات السياحية للوجهات السياحية المصرية التي تجذب سنويا أعدادا هائلة من السياحة الوافدة من المملكة.

 

وبالمشاركة مع الوكيل العام بإقليم القصيم (شركة سكاي فلاي) تم توزيع الهدايا التذكارية على ضيوف مصر للطيران بالمعرض من المترددين على الجناح، وقد قام محمد عبد العظيم المدير الإقليمي لمصر للطيران بمنطقة القصيم بعمل سحب علي عدد 4 تذاكر سفر مجانية للسادة الحضور المشاركين في هذا الحدث.

 

ومن الجدير بالذكر أن مصر للطيران تسير 5 رحلات أسبوعيا إلى مطار القصيم بطائراتها من طراز بوينج 800-737.

 

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أبناء الجالية المصرية الجالية المصرية العربية السعودية المملكة العربية السعودية مصر للطيران منطقة القصيم مطار القصيم

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