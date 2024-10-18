حجز المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بالدقي
أمرت نيابة الجيزة باحتجاز أحد الأشخاص لإدارته كيانًا تعليميًّا "بدون ترخيص" بالدقي للنصب والاحتيال على المواطنين، ٢٤ ساعة على ذمة التحريات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، للنصب والاحتيال على المواطنين، ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في أحد المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
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