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رياضة

السوبر المصري، بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة استعدادا للتوجه إلى الإمارات (صور)

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادا للسفر إلى أبوظبي، لخوض السوبر المصري في الإمارات.

بعثة بيراميدز بمطار القاهرة 

ومن المقرر أن تطير البعثة بالزي الرسمي على متن طائرة خاصة لتصل العاصمة الإماراتية في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز 

ويواجه بيراميدز نظيره نادي الزمالك يوم الأحد على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي بطولة كأس السوبر بالإمارات.

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز فى الرابعة وخمس دقائق مساء الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المحلى.

ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز بالسوبر المصري

ومن المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات، أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت بشكل حصري.

واختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته مند قليل قبل السفر إلى الإمارات، استعدادا لخوض مباريات كأس السوبر المصري بأبوظبي.

وشهد مران فريق بيراميدز اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي بالدفاع الجوي، مشاركة الثلاثي الدولي، محمد حمدي ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل.

وعاد الثلاثي الدولي أمس الأربعاء ضمن بعثة مصر القادمة من موريتانيا، بعد الفوز بهدف إبراهيم عادل والتأهل لأمم أفريقيا بالمغرب.

وعاد الفريق السماوي لاستئناف تدريباته أمس الأربعاء، بالدفاع الجوي بعد الراحة السلبية التي حصل عليها من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة يومي الاثنين والثلاثاء، بعد ختام معسكر الإعداد في تركيا، بلقاء كونيا سبور وديا مساء الأحد الماضي.

وخاض بيراميدز معسكرا مغلقا بتركيا تحضيرا لبداية الموسم، والذي سيبدأ بمواجهة الزمالك يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في أبوظبي بنصف نهائي كأس السوبر المصري، خلال الفترة من 4 أكتوبر واستمر حتى يوم 13 أكتوبر الجاري، وخاض خلاله مباراتين وديتين.

 

 

السوبر المصري، الثلاثي الدولي يشارك في مران بيراميدز قبل التوجه للإمارات

كأس السوبر المصري، بيراميدز يختتم تدريباته قبل السفر للإمارات (صور)

 

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