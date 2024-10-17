كأس السوبر المصري، بيراميدز يختتم تدريباته قبل السفر للإمارات (صور)

اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته منذ قليل قبل السفر إلى الإمارات، استعدادا لخوض مباريات كأس السوبر المصري بأبوظبي.

ويواجه بيراميدز نظيره نادي الزمالك يوم الأحد المقبل على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، في إطار نصف نهائي السوبر المصري.

وتغادر بعثة الفريق القاهرة، في التاسعة من مساء اليوم، على متن طائرة خاصة في طريقها إلى أبوظبي.

ومن المقرر أن يلتحق الثلاثي الدولي المحترف، محمد الشيبي وبلاتي توريه وفيستون ماييلي بالبعثة مساء اليوم في أبوظبي، بعد وصولها إلى الإمارات، لتكتمل الصفوف.

وعاد الفريق السماوي لاستئناف تدريباته أمس الأربعاء، بالدفاع الجوي بعد الراحة السلبية التي حصل عليها من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة يومي الإثنين والثلاثاء، بعد ختام معسكر الإعداد في تركيا، بلقاء كونيا سبور وديا مساء الأحد الماضي.

وخاض بيراميدز معسكرا مغلقا بتركيا تحضيرا لبداية الموسم، والذي سيبدأ بمواجهة الزمالك يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في أبوظبي بنصف نهائي كأس السوبر المصري، خلال الفترة من 4 أكتوبر واستمر حتى يوم 13 أكتوبر الجاري، وخاض خلاله مباراتين وديتين

وحقق فريق نادي بيراميدز الفوز على نادي ينيل أنطاليا التركي بنتيجة ١٨-٠ في اللقاء الودي المقام بمعسكر تركيا، على ملعب جامعة ماكو بمدينة بوردور التركية.

وسجل أهداف بيراميدز في الشوط الأول، صديق إيجولا "٤ أهداف"، ومروان حمدي "٤ أهداف"، ومحمد رضا بوبو "هدفين"، وعبد الرحمن مجدي "هدف" ورمضان صبحي "هدف"، فيما أضاع كريم حافظ ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل الأهداف، دودو الجباس "هدفين"، ويوسف أسامة نبيه "هدفين"، أحمد عاطف قطة "هدف"، يوسف أوباما "هدف".

وخسر نادي بيراميدز أمام مضيفه نادي كونيا سبور التركي بهدف دون مقابل في لقاء استمر لمدة ساعتين، بعدما أقيم على شوطين كل منهما ٦٠ دقيقة، في ختام معسكر إعداد بيراميدز في تركيا.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز بالسوبر المصري

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز فى الرابعة وخمس دقائق مساء الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المحلى.

ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز بالسوبر المصري

ومن المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات، أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت بشكل حصري.

