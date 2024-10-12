لتعويض فشل نيمار، الهلال السعودي يخطط لضم صفقة نارية من ريال مدريد

يخطط مسئولو الهلال السعودي، لضم صفقة نارية من ريال مدريد الإسباني، لتعويض فشل صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن رغبة الهلال في تعويض فشل صفقة نيمار دا سيلفا بالتعاقد مع لاعب آخر أكثر أهمية، من خلال محاولة التعاقد مع البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

وضم الهلال نيمار في صيف عام 2023 قادمًا من باريس سان جيرمان بمقابل 90 مليون يورو ولكن البرازيلي لم يشارك سوى في بعض المباريات، بعدما أصيب قبل عام مع منتخب البرازيل بقطع في الرباط الصليبي وحتى الآن لم يعود اللاعب إلى مباريات الهلال.

وأفادت صحيفة "ماركا" أن الهلال من المتوقع أن يعود له نيمار في بداية عام 2025 ولكن عقده ينتهي في 30 يونيو المقبل وبالتالي رحيله قد يكون ممكنًا، وهو ما دفع النادي السعودي لرصد مبلغ كبير لضم فينيسيوس جونيور، الذي تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده مليار يورو.

برشلونة يسعى للتعاقد مع نيمار مجانا، وفلامنجو يدخل في الصفقة

فيما كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، يدرس حاليًّا التعاقد مع لاعب بمثابة "القنبلة الإعلامية" ليكون حاضرًا في افتتاح ملعب كامب نو بحلته الجديدة، حيث يخضع حاليًا لعملية تطوير شاملة.

نيمار على رادار برشلونة مجانا

ووفقًا لِما ذكره الإعلامي الرياضي خواكيم بييرا، عبر مقال له في صحيفة "سبورت"، فإن اللاعب الذي يستهدف لابورتا ضمه هو نيمار دا سيلفا، نجم الهلال السعودي الحالي، والذي لا يشارك مع الفريق بسبب إصابته القوية التي أبعدته عن الملاعب لِما يقارب العام، وبدأ مؤخرًا المشاركة في التدريبات التأهيلية تمهيدًا لعودته قريبًا.

وتابع التقرير: "تبين أنه اعتبارًا من الأول من يناير، يمكن لنيمار الارتباط بمن يشاء، لأن عقده لمدة عامين مع نادي الهلال سينتهي في الثلاثين من يونيو 2025، ومنذ عدة أشهر، تكهنت الصحافة البرازيلية بأن نيمار قد يغادر السعودية بحثًا عن وجهة مؤقتة لمدة عام واحد، والهدف من ذلك هو استعادة لياقته البدنية استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026، والتي سيشارك فيها وهو في الرابعة والثلاثين من عمره، وربما ستكون الأخيرة في مسيرته".

فلامنجو يسعى لضم نيمار

وتابعت الصحيفة: "نادي فلامنجو، الذي يُعد حاليًّا أكثر الأندية نجاحًا وقوة في أمريكا الجنوبية، أكد مجددًا رغبته في الحصول على خدمات نيمار، والذي سيسير على خطى رونالدينيو، الذي سبق له اللعب مع النادي الأكثر شعبية في البرازيل في المرحلة المتأخرة من مسيرته، كما فتح نادي سانتوس، الذي يأمل العودة إلى الدرجة الأولى في الأسابيع المقبلة، أبوابه لنيمار".

وأوضح التقرير: "يفكّر لابورتا في التعاقد مع نيمار كقنبلة إعلامية في افتتاح كامب نو الجديد، ورغم أن النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، هو الهدف المرغوب بشكل أكبر خاصةً في حالة رحيل بيب جوارديولا عن تدريب الفريق، لكن اللاعب البرازيلي سيكون حلًّا مؤقتًا مثاليًّا، هذا الصيف، وقد يستعين لابورتا بالوكيل بيني زهافي لتحقيق ذلك كما فعل في صفقتي ليفاندوفسكي وهانزي فليك، وهو من رتَّب انتقال اللاعب البرازيلي إلى باريس سان جيرمان، وحصل مقابل ذلك على عمولة ضخمة بلغت 10.7 مليون يورو".

وكانت تقارير أخيرة أشارت إلى أن نيمار عرض نفسه للانتقال إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي، ولكن اللاعب خرج في بيان رسمي ينفي كل هذه المزاعم.

وانضم نيمار (32 عامًا) إلى الهلال في أغسطس 2023، لكنّه أُصيب في الـ17 من أكتوبر خلال مباراة منتخب بلاده أمام الأوروجواي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؛ ما أوقف مشاركاته مع الهلال عند 5 مباريات فقط.