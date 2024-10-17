الجمعة 18 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

خطة الأهلي استعدادا للسوبر المصري.. كولر يتجه لتغيير طريقة اللعب.. ومكافآت خاصة لتحفيز اللاعبين للعودة بالكأس

الأهلي
الأهلي

يترقب عشاق النادي الأهلي عودة الفريق للمباريات الرسمية من بوابة كأس السوبر المصري، المقرر أن يشارك بها المارد الأحمر بصفته بطل النسخة الماضية للدوري الممتاز. 

وتمثل بطولة كأس السوبر المصري أهمية كبيرة بالنسبة للنادي الأهلي وجماهيره خاصة بعد خسارة الفريق لقب السوبر الإفريقي لحساب نادي الزمالك. 

وكانت بعثة النادي الأهلي، غادرت مطار القاهرة الدولي إلى الإمارات، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المحلي، حيث رافقها رفقة  كل من محمود الخطيب رئيس النادي، وخالد مرتجي أمين الصندوق، ومحمد شوقي وطارق قنديل، عضوا مجلس الإدارة.

ويفتتح الأهلي مشواره في السوبر المصري بمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 20 أكتوبر الجاري على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ‏في الدور نصف نهائي.

آخر استعدادات الأهلي لخوض السوبر المصري

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الختامي في القاهرة على ملعب ‏التتش قبل السفر إلى الإمارات، استعدادًا لبطولة كأس السوبر المصري.‏

وشهد انتظم لاعبو الأهلي الدوليون في تدريبات الفريق بعد انتهاء مهمتهم الدولية خلال فترة ‏الأجندة الدولية لشهر أكتوبر الجاري.‏

 

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث ‏عن البرنامج التدريبي وكافة الأمور الفنية، كما عقد المدير الفني جلسة تنسيقية مع جهازه ‏المعاون على هامش المران.‏

كما خاض لاعبو الأهلي جزءا بدنيا ثم تدريبات متنوعة بالكرة حرص خلالها الجهاز الفني على ‏تنفيذ الجوانب الخططية.‏

 

 

وعلي صعيد متصل فمن المقرر أن  يتدرب لاعبو الأهلي في الإمارات مرتين الجمعة والسبت قبل أن يستهل مشواره بمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي.

كولر بين تغيير طريقة اللعب وعدم المجازفة

 

وتراود العديد من الأفكار ذهن كولر مدرب الأهلي التي تخص تشكيل القلعة الحمراء أمام سيراميكا كليوباترا، حيث يقع السويسري بين خيارين هو المجازفة وإجراء تغيرات علي تشكيل الفريق أو الاحتفاظ بالهيكل الأساسي لتشكيل الأحمر. 

وفي حال استقرار كولر علي عدم المجازفة في التشكيل فستكون كتيبة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا مكون من: 

الشناوي في حراسة المرمي 

عمر كمال وأشرف داري ورامي ربيعة ويحيى عطية الله في خط الدفاع 

مروان عطية وإمام عاشور وعمر الساعي في خط الوسط 

حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي في خط الهجوم 

 

أما في حال اتخاذ مدرب الأهلي قرار بالمجازفة وتغيير خطة وطريقه اللعب كما انتشرت العديد من الأنباء خلال الفترة الأخيرة والتي تفيد بتفيكر كولر في تحويل طريقة اللعب إلي 3ـ4ـ3 بدلا من 4ـ3ـ3. 

وكان تفكير السويسري في الاعتماد علي خطة اللعب الجديد يأتي بسبب رغبته في تواجد ثلاثي في الخط الدفاعي ليتم ترك الحرية لظهيري الجنب يحيى عطية الله وعمر كمال عبد الواحد. 

واذا قرر كولر تغير خطة اللعب لشكل 3ـ4ـ3 فيكون تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أشرف داري ورامي ربيعة وياسر إبراهيم 

الوسط: عمر كمال، مروان عطية وإمام عاشور، يحيى عطية الله 

الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي.

 

قائمة الأهلي لخوض بطولة السوبر المحلي


وجاءت قائمة الأهلي لخوض بطولة السوبر المحلي مكون من: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي، شوبير، حمزة علاء، مصطفي مخلوف.

الدفاع: رامي ربيعة، أشرف داري، ياسر إبراهيم،عمر كمال،  يحيى عطية الله، يوسف أيمن، خالد عبد الفتاح، الدبيس.

الوسط: إمام عاشور، أفشة، حسين الشحات، نيدفيد، عمر الساعي،  مروان عطية، رضا سليم، أحمد كوكا، حسين الشحات، بيرسي تاو،عمرو السولية،  أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر.

الهجوم: وسام أبو علي، كهربا

الأهلي يرصد مكافآت خاصة للتتويج بالسوبر المحلي

وحرص مسئولو النادي الأهلي علي تحفيز اللاعبين لنيل لقب كأس السوبر، حيث رصد مسئولو الأحمر مكافآت خاصة للتتويج بالسوبر المحلي المقرر إقامته في الإمارات خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 24 من الشهر ذاته،

 وعلمت فيتو أن هناك مكافآت خاصة خارج اللائحة من أجل تحفيز اللاعبين لتحقيق اللقب. 

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا 

 ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة. 

 

كأس السوبر المصري، بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة إلى الإمارات (صور)

20 صورة لمران الأهلي الختامي قبل السفر للإمارات لخوض مباراة السوبر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال اسيا، والأحداث والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة إلى الحصرية لـ اخبار الفن لعدة قرون ثقافية وأدبية .

النادي الأهلي الأهلي كأس السوبر المصري السوبر المصرى الزمالك

مواد متعلقة

الخطيب يرافق بعثة الأهلي المتجهة إلى الإمارات للمشاركة في السوبر المصري

كأس السوبر المصري، بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة إلى الإمارات (صور)

الأهلي 2007 يفوز على المقاولون بهدف في دوري الجمهورية

20 صورة لمران الأهلي الختامي قبل السفر للإمارات لخوض مباراة السوبر

الأكثر قراءة

سيكون حديث العالم، توقع مثير من ليلى عبد اللطيف عن يحيى السنوار قبل اغتياله (فيديو)

رسميا، ارتفاع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات في مصر

لا يسخر قوم من قوم، موضوع خطبة اليوم الجمعة بالمساجد، والأوقاف: تنبيه لحرمة التنمر

الصحة تحذر من التدخين الإلكتروني: هذا ما يحدث لقلبك ورئتك خلال 24 ساعة من أول نفس

الجار كشف الكارثة، مأساة أسرة أمين سيد تشعل السوشيال ميديا بعد وفاتهم اختناقا بالغاز (صور)

اليوم، إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية

منصة "إكس" تصدم شيرين عبد الوهاب قبل خروجها في بث مباشر على تيك توك

تحدي غير متوقع، كيف ردت شيرين عبد الوهاب على حذف منصة "إكس" أغنيتها الجديدة "ابتسمت"

منوعات

المزيد

سيكون حديث العالم، توقع مثير من ليلى عبد اللطيف عن يحيى السنوار قبل اغتياله (فيديو)

كل من يقاتل إسرائيل بطل، أشهر مقامر في العالم يعلق على اغتيال السنوار

الحكم بسجن امرأة مدى الحياة في أكبر قضية احتيال بفيتنام

حادثة هزت الشارع المغربي، العثور على فتاة في بئر بالمغرب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق؟

أسعار النحاس اليوم الخميس 17-10-2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

صدفة قادت الاحتلال إلى سيد اللعبة.. كيف تم اغتيال يحيى السنوار؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية