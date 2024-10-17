خطة الأهلي استعدادا للسوبر المصري.. كولر يتجه لتغيير طريقة اللعب.. ومكافآت خاصة لتحفيز اللاعبين للعودة بالكأس

يترقب عشاق النادي الأهلي عودة الفريق للمباريات الرسمية من بوابة كأس السوبر المصري، المقرر أن يشارك بها المارد الأحمر بصفته بطل النسخة الماضية للدوري الممتاز.

وتمثل بطولة كأس السوبر المصري أهمية كبيرة بالنسبة للنادي الأهلي وجماهيره خاصة بعد خسارة الفريق لقب السوبر الإفريقي لحساب نادي الزمالك.

وكانت بعثة النادي الأهلي، غادرت مطار القاهرة الدولي إلى الإمارات، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المحلي، حيث رافقها رفقة كل من محمود الخطيب رئيس النادي، وخالد مرتجي أمين الصندوق، ومحمد شوقي وطارق قنديل، عضوا مجلس الإدارة.

ويفتتح الأهلي مشواره في السوبر المصري بمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 20 أكتوبر الجاري على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ‏في الدور نصف نهائي.

آخر استعدادات الأهلي لخوض السوبر المصري

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الختامي في القاهرة على ملعب ‏التتش قبل السفر إلى الإمارات، استعدادًا لبطولة كأس السوبر المصري.‏

وشهد انتظم لاعبو الأهلي الدوليون في تدريبات الفريق بعد انتهاء مهمتهم الدولية خلال فترة ‏الأجندة الدولية لشهر أكتوبر الجاري.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث ‏عن البرنامج التدريبي وكافة الأمور الفنية، كما عقد المدير الفني جلسة تنسيقية مع جهازه ‏المعاون على هامش المران.‏

كما خاض لاعبو الأهلي جزءا بدنيا ثم تدريبات متنوعة بالكرة حرص خلالها الجهاز الفني على ‏تنفيذ الجوانب الخططية.‏

وعلي صعيد متصل فمن المقرر أن يتدرب لاعبو الأهلي في الإمارات مرتين الجمعة والسبت قبل أن يستهل مشواره بمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي.

كولر بين تغيير طريقة اللعب وعدم المجازفة

وتراود العديد من الأفكار ذهن كولر مدرب الأهلي التي تخص تشكيل القلعة الحمراء أمام سيراميكا كليوباترا، حيث يقع السويسري بين خيارين هو المجازفة وإجراء تغيرات علي تشكيل الفريق أو الاحتفاظ بالهيكل الأساسي لتشكيل الأحمر.

وفي حال استقرار كولر علي عدم المجازفة في التشكيل فستكون كتيبة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا مكون من:

الشناوي في حراسة المرمي

عمر كمال وأشرف داري ورامي ربيعة ويحيى عطية الله في خط الدفاع

مروان عطية وإمام عاشور وعمر الساعي في خط الوسط

حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي في خط الهجوم

أما في حال اتخاذ مدرب الأهلي قرار بالمجازفة وتغيير خطة وطريقه اللعب كما انتشرت العديد من الأنباء خلال الفترة الأخيرة والتي تفيد بتفيكر كولر في تحويل طريقة اللعب إلي 3ـ4ـ3 بدلا من 4ـ3ـ3.

وكان تفكير السويسري في الاعتماد علي خطة اللعب الجديد يأتي بسبب رغبته في تواجد ثلاثي في الخط الدفاعي ليتم ترك الحرية لظهيري الجنب يحيى عطية الله وعمر كمال عبد الواحد.

واذا قرر كولر تغير خطة اللعب لشكل 3ـ4ـ3 فيكون تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أشرف داري ورامي ربيعة وياسر إبراهيم

الوسط: عمر كمال، مروان عطية وإمام عاشور، يحيى عطية الله

الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي.

قائمة الأهلي لخوض بطولة السوبر المحلي



وجاءت قائمة الأهلي لخوض بطولة السوبر المحلي مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، شوبير، حمزة علاء، مصطفي مخلوف.

الدفاع: رامي ربيعة، أشرف داري، ياسر إبراهيم،عمر كمال، يحيى عطية الله، يوسف أيمن، خالد عبد الفتاح، الدبيس.

الوسط: إمام عاشور، أفشة، حسين الشحات، نيدفيد، عمر الساعي، مروان عطية، رضا سليم، أحمد كوكا، حسين الشحات، بيرسي تاو،عمرو السولية، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر.

الهجوم: وسام أبو علي، كهربا

الأهلي يرصد مكافآت خاصة للتتويج بالسوبر المحلي

وحرص مسئولو النادي الأهلي علي تحفيز اللاعبين لنيل لقب كأس السوبر، حيث رصد مسئولو الأحمر مكافآت خاصة للتتويج بالسوبر المحلي المقرر إقامته في الإمارات خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 24 من الشهر ذاته،

وعلمت فيتو أن هناك مكافآت خاصة خارج اللائحة من أجل تحفيز اللاعبين لتحقيق اللقب.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.