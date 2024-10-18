استعدادات الزمالك لـ السوبر المصري.. جوميز يعد مفاجأة لـ بيراميدز في وسط الملعب.. ومحاولات لتجهيز دونجا

يستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويواجه الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه نظيره بيراميدز في الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وعلى الجانب الآخر يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي على أن يواجه الفائز من المباراتين بعضهما على لقب كأس السوبر المصري.

جوميز يجهز مفاجأة لـ بيراميدز في السوبر المصري

يجهز البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مفاجأة في تشكيل فريقه أمام بيراميدز في المباراة التي تجمعهما في نصف نهائي كأس السوبر المصري المقرر إقامته في الإمارات.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن جوميز يدرس الدفع بـ جيفرسون كوستا لاعب الزمالك الشاب في مركز (6) ليعوض مكان نبيل عماد دونجا الذي اقترب من الغياب عن مباراة بيراميدز بداعي الإصابة.

وأضاف أن جوميز خلال التدريبات الأخيرة أشرك جيفرسون كوستا في هذا المركز وقدم أداء مميزا مما قد يدفع البرتغالي لإعطائه الفرصة.

وقال إن جوميز قلق فقط من ألا يتحمل صاحب الـ 19 عاما ضغوطات المباراة خاصة أنها ستكون أول مباراة رسمية للاعب مع الزمالك وفي بطولة كبيرة مثل السوبر.

وأشار إلى أن جوميز لم يحسم حتى الان مصير اللاعب الذي سيعوض غياب دونجا

تشكيل الزمالك الأقرب أمام بيراميدز في السوبر المصري

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمود بنتايك.

في خط الوسط: (زياد كمال أو جيفرسون كوستا) - عبد الله السعيد - ناصر ماهر.

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - (مصطفى شلبي أو كونراد ميشالاك) - سيف الدين الجزيري.

الجهاز الطبي يحاول تجهيز دونجا للنهائي حال الصعود

يسعى الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تجهيز نبيل عماد دونجا لمبارة نهائي كأس السوبر المصري حال تجاوز مباراة بيراميدز في نصف النهائي.

ووضع الجهاز الطبي برنامجا علاجيا مكثفا لـ دونجا أملا في مشاركة اللاعب في المباراة النهائية.

ويعاني نبيل عماد "دونجا" من إصابة في العضلة الخلفية،

تفاصيل المران الأول لـ الزمالك في الإمارات

خاض فريق الزمالك مرانه الأول في الإمارات على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، استعدادًا لبطولة السوبر المحلي.

وألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين قبل بدء الفقرة الفنية خلال مران اليوم الخميس.

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة في بداية مران اليوم الخميس، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، استعدادًا لبطولة السوبر المحلي.

خضع نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لجلسة علاجية على هامش مران اليوم، الذي أقيم مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، استعدادًا لبطولة السوبر المحلي.

خصص الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز فقرة لتدريب اللاعبين على تسديد ركلات الترجيح في ختام مران اليوم الخميس، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، استعدادًا لبطولة السوبر المحلي.



وحرص الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأبيض في الإمارات، وأحمد سليمان وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر أعضاء مجلس إدارة النادي على التواجد في مران الأبيض.





موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

فيما يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس.