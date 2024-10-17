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رياضة

لوكاكو يصدم منتخب بلجيكا ويُلمح للاعتزال الدولي

لوكاكو، فيتو
لوكاكو، فيتو

كشف الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا روميلو لوكاكو عن تفكيره جديا في وضع حد لمسيرته الدولية، وذلك بعد يومين من مباراة منتخب بلاده أمام فرنسا، في الجولة الرابعة لدوري الأمم الأوروبية، والتي غاب عنها المهاجم بعد عدم استدعائه من قبل المدرب دومينيكو تيديسكو.

وشارك لوكاكو، أفضل هداف في تاريخ منتخب الشياطين الحمر في نهائيات كأس أمم أوروبا 2024، في يونيو ويوليو الماضيين، ولم يسجل أي هدف في المباريات الأربع التي حمل فيها ألوان بلجيكا حتى الدور ثمن النهائي من المسابقة.

تلميح لوكاكو بالاعتزال دوليا

وقال في مقطع مسجل (بودكاست) "أصدقاء الرياضة": "عندما تم تعيين دومينيكو تيديسكو مدربًا للمنتخب، وقام بزيارتي، والحديث معي وأعلمته أني أريد أن أتوقف عن اللعب الدولي، لكنه أخبرني أنه يحتاج إلي، ترددت ثم قبلت الأمر على مضض، وحتى بعد أن شاركت في أول مباراتين تحت قيادته أمام السويد وألمانيا ترددت مرة أخرى وبدأت أفكر في الوقت نفسه في اختيار التوقيت المناسب للاعتزال الدولي".

وتابع مهاجم نابولي الإيطالي: "أعتقد أن الأمر سيكون قريبا جدا، ولا أرى أني سألعب مرة أخرى مع الشياطين الحمر".

ولم يتم استدعاء لوكاكو (31 عاما) لتشكيلة بلجيكا منذ نهائيات يورو 2024، فيما لا يبدو اللاعب السابق لفرق إنتر ميلانو ورما ومانشستر يونايتد وتشيلسي متحمسا للعودة يومًا ما إلى منتخب بلاده وفق ما نشرته مواقع إخبارية قريبة من بلجيكا.

غياب الشغف مع بلجيما يدفعه للاعتزال الدولي

وقال لوكاكو: "آمل أن أستعيد الشغف بالشياطين الحمر، الهدف الموالي للمنتخب هو كأس العالم 2026 وهو موعد يأتي بعد عامين من الآن، إنه وقت طويل، لن أعود إلا إذا كان لدي شعور جيد في هذه الحالة،، لكن لا يمكنك أن تتوقع مني أن أكون سعيدًا عندما لا نفوز، لذلك لا أرى نفسي مرة أخرى ضمن تشكيلة بلجيكا".

ويحتل منتخب بلجيكا المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية برصيد 4 نقاط من 4 مباريات متأخرا بخمس نقاط كاملة عن فرنسا في المركز الثاني و6 نقاط عن إيطاليا متصدرة المجموعة.

وفشل رفاق دي بروين في آخر مسابقتين عندما غادروا الدور الأول من كأس العالم قطر 2022، والدور ثمن النهائي لكأس أمم أوروبا 2024 التي احتضنتها ألمانيا وفازت بها إسبانيا في يوليو الماضي.

أرقام لوكاكو مع منتخب بلجيكا

وأحرز روميلو لوكاكو 82 هدفا في 116 مباراة خاضها بقميص منتخب بلجيكا وأحرز معه المركز الثالث في مونديال 2018 كأفضل إنجاز دولي في مسيرته.

 

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