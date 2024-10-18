ترقب في سوق الذهب بعد قرار المركزي بتثبيت الفائدة.. توقعات الارتفاع تفرض نفسها.. وسعر الأوقية يصل لأعلى مستوياته عالميا

بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، اتجهت الأنظار نحو أسعار الذهب في مصر وسط توقعات بأن يشهد المعدن النفيس تحركا في اتجاه أعلى خلال الفترة المقبلة.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية لتسجل أعلى مستوياتها على الاطلاق.

وأرجع الكثيرون ذلك إلى العديد من الرهانات حول استمرار البنوك المركزية العالمية في سياسة خفض أسعار الفائدة وزيادة الطلب على الذهب وسط التوترات المتزايدة في منطقة الشرق الاوسط.

وقد شهد سعر الجنيه الذهب تحركا اليوم في الصاغة حيث سجل سعر الجنيه الذهب ، ارتفاعا في سعر الجنيه الذهب بنحو 120 جنيها، في محلات الصاغة اليوم الخميس، ليلامس سعر الجنيه الذهب في محال الصاغة نحو 29120 جنيها.

وقفز سعر الجنيه الذهب من 28800 جنيه إلى 29120 جنيها حتى تاريخه.

الاستثمار في الجنيه الذهب

ويفضل البعض الاستثمار في الذهب كونه مصدرًا آمنًا يلائم جميع الأفراد، ويتجه البعض للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ به.

تعرف إيه عن الجنيه الذهب؟

ويعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.

1 جنيه ذهب = 8 جرامات.

½ جنيه ذهب = 4 جرامات.

¼ جنيه ذهب = 2 جرام.

أنواع الجنيه الذهب (مصلحة الموازين والدمغة)

الجنيه المغلف

ويتم صك الجنيه الذهب في مصلحة الموازين والدمغة، وعليه دمغة عند الشراء، ويمكن بيعه في أي مكان.

وفيما يخص اسعار الذهب في تعاملات المساء عقب إعلان البنك المركزي قرار التثبيت فقد جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وفي السوق المصرية، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4160 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 3640 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3120 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 29120 جنيها، مما يعكس استقرار السوق المحلية في ظل الظروف العالمية الحالية.

ومن جانب اخر ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية إلى أعلى مستوى على الإطلاق، اليوم الخميس، مع ارتفاع الطلب على الذهب، وسط توقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة الأمريكية والغموض المحيط بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في حين يترقب المتعاملون بيانات اقتصادية أمريكية.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2678.13 دولار للأونصة بحلول الساعة 09:34 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي خلال الجلسة عند 2685.60 دولار.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2693.60 دولار.

وارتفع الذهب بأكثر من 30 بالمئة حتى الآن هذا العام وبلغ مستويات قياسية مدفوعا بالتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا العام بعد خفضها الشهر الماضي وفي ظل حالة الضبابية بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة.

أسعار الفائدة المنخفضة والتوتر الجيوسياسي

ومن المقرر أن تصدر بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر، بالإضافة إلى البيانات الأسبوعية لطلبات إعانة البطالة، في وقت لاحق من اليوم.

وتقدم أسعار الفائدة المنخفضة والتوتر الجيوسياسي الدعم للذهب كملاذ آمن إذ أنه لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 31.57 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 999.20 دولار وخسر البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1019.56 دولار.