شعبة الذهب: المعدن الأصفر يكسر رقما قياسيا جديدا ويصل لـ2554 دولار للأوقية

قال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر الذهب العالمي قفز ليصل سعر الأوقية بالبورصة العالمية خلال اليوم- الخميس- إلى ٢٥٥٤ دولار في منتصف اليوم.

وأضاف أن ذلك بعد أن حقق صباح اليوم ٢٥٣٠ دولار للأوقية، بعد فترة من التذبذب ما بين الصعود والهبوط خلال الأيام السابقة حيث استقر عند أعلى سعر له وهو ٢٥٢٠ دولار للأوقية صباح أمس. ليعود للهبوط في نهاية يوم أمس إلى ٢٥٠٦ دولار للأوقية.

وعن أداء الذهب خلال تعاملات اليوم، أشار إلى أن الذهب مع صباح اليوم افتتح السعر على ارتفاع، واستمر في الارتفاع على مدار اليوم ليختتم بزيادة مقدارها ٢٤ دولار للأوقية، وذلك بفعل خفض المركزي الأوروبي لسعر الفائدة على اليورو بمقدار ٢٥ نقطة أساسية، وهو ما يتفق مع التوقعات ويتماشى في نفس الوقت مع توجهات الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة على الدولار خلال الشهر الجاري وفقا لتصريحات جيروم بأول رئيس الفيدرالي الأمريكي نهاية شهر أغسطس الماضي.

تراجع سعر الدولار

يأتي ذلك بالتزامن مع تراجع سعر الدولار بعد صدور تقرير تضخم المنتجين وبيانات التوظيف بالولايات المتحدة الأميركية. حيث أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، تباطؤ المعدل السنوي لتضخم أسعار المنتجين إلى 1.7% في أغسطس من 2.1% في يوليو، ليسجل أدنى مستوى له منذ فبراير الماضي.



بينما جاءت بيانات التوظيف معلنة عن ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار ألفي طلب إلى 230 ألفًا في الأسبوع الأول من سبتمبر، وكان متوقعًا وصولها إلى 225 ألف طلب، من قراءة الأسبوع السابق المعدلة بالرفع بمقدار ألف طلب إلى 228 ألفًا.

تأثير ارتفاع السعر العالمي للذهب على السوق المحلية



وعن تأثير ارتفاع السعر العالمي للذهب على السوق المحلية يقول المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية:

لا شك أن ارتفاع السعر العالمي أثر بدوره على سعر الذهب في السوق المحلي حيث وصل سعر جرام ٢١ إلى ٣٤٣٥ جنيها، بينما وصل سعر عيار ٢٤ إلى ٣٩٢٥ جنيها للجرام مع نهاية اليوم.