ماركا تكرم ميسي وتمنحه جائزة الأفضل على الإطلاق (فيديو وصور)

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، عن الجائزة الخاصة، والتي منحتها للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على هامش حفل تكريمه مساء اليوم الخميس.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "ماركا" عن نيتها إقامة حفل خاص، لتكريم ميسي بعنوان "الأعظم في تاريخ كرة القدم".

تمثال ذهبي هدية لـ ميسي

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن ميسي صاحب مسيرة حافلة بالفوز بـ 46 لقب وبطولة منذ أن أصبح لاعبًا محترفًا، هو رقم قياسي في تاريخ كرة القدم، و"هذه الجائزة من صحيفتنا تؤكد أننا لا نواجه أسطورة فحسب، بل الأعظم"، وذلك في رسالة "ماركا" إلى النجم الأرجنتيني.

وتم الكشف خلال الحفل، عن الجائزة الخاصة التي سيتم تقديمها إلى ميسي، وهي عبارة عن تمثال ذهبي، وتم تسليمه إلى النجم الأرجنتيني.

التمثال الذهبي، عبارة عن مجسم للنجم الأرجنتيني، وهو يحتفل بطريقته الشهيرة، وهو يرفع يديه إلى السماء بعد تسجيله لأي هدف.

🚨 Ya es suyo



🏆 Leo Messi, Campeón de Campeones. El futbolista con más títulos de la historia. Insuperable pic.twitter.com/jlPnor9mbF — MARCA (@marca) October 17, 2024

في نفس السياق، تم الكشف عن لوحة نادرة تم رسمها للبرغوث الأرجنتيني من جانب صحيفة "ماركا".

وأوضح خافيير تورتوسا، أحد رسامي هذه اللوحة التي ستهدي لليو ميسي، معنى العمل، وقال: "إنه يعكس كيف تحتضن العالم، وكيف يحتضنك العالم".

وأبدى ميسي سعادته، حيث ظهرت الابتسامة على وجهه، خلال تواجده في الصف الأول للحفل، بجوار زوجته أنتونيلا.

يذكر أن ميسي قد عاد، مؤخرًا، من الإصابة، ليقود منتخب الأرجنتين إلى تحقيق فوز تاريخي على بوليفيا بنتيجة 6/0.

وسجل ميسي 3 أهداف "هاتريك" خلال هذه المباراة، ليصل إلى الهدف رقم 112 بقميص منتخب الأرجنتين.