كواليس أولى حلقات Arabs Got Talent.. مصر تخطف البازر الذهبي.. إطلالة خاصة لـ نجوى كرم.. ورسائل غامضة من باسم يوسف

ما زال صدى أولي حلقات الموسم الجديد والسابع من برنامج المسابقات الشهير “Arabs Got Talent” متصدرًا الأعلى تداولًا وبحثًا على مدار الـساعات الماضية منذ بدء عرضها.. وهو الموسم الذي يشتمل على ثلاث مراحل وهي؛ مرحلة تجارب الأداء وتضم 5 حلقات مسجلة، تليها 4 حلقات لمرحلة نصف النهائي، وحلقة أخيرة ختامية يتوّج فيها الفائز باللقب وتكون مباشرةً على الهواء.

وقبيل انطلاق الحلقات المقبلة من البرنامج الأكثر مشاهدة بالدول العربية، والذي يشتمل على كافة المتسابقين بمختلف هواياتهم ومواهبهم.. نستعرض جانبًا من أبرز لقطات الحلقة الأولي من الموسم السابع التي غلب عليها الطابع الدرامي مع بعض اللقطات الكوميدية والحماسية:

عروض مبهرة للمتسابقين وأول بازر ذهبي لصالح فريق مصري

فى البداية أبهر فريق مصري روسي أعضاء لجنة تحكيم Arabs Got Talent وأعرب الإعلامي باسم يوسف، والنجمة نجوى كرم، عن سعادتهما الكبيرة بهذا العرض الرائع للفريق المصري الروسي، فيما أعطى الفنان ناصر القصبي الفريق البازر الذهبي في أولى الحلقات.

كذلك قدم الطفل السعودي تميم الحارث عرضا تمثيليا مبهرًا، وأتقن فن الحديث من البطن، خلال محادثة قدمها مع دومتيه “زعزوع” وحصد على ثناء لجنة التحكيم.

فيما خطفت طفلة من مصر قلوب أنظار لجنة التحكيم والجمهور باستعراضاتها في الباليه وأثارت فرقة مكونة من رجل وامرأة انتباه لجنة التحكيم، عقب أن قدما عرضا بحمل الأشياء الثقيلة بشعرهما، وحمل موتوسيكل بشعر الرجل فقط ، مما أثار دهشة باسم يوسف ووجه لهم سؤالا يمازحهما عن نوع الشامبو والكريم الذي يستخدمانه لتكون بصيلة الشعر لديهما بتلك القوة والمتانة، ليردا عليه أن الفضل لــ “زيت إكليل الجبل”.

أما عن العرض الأكثر إبهارا فى الحفل فكان دراميا ورمانسيا بالطبع، حيث قدمت امرأة مغربية أداءً ودرسا تربويا على خشبة المسرح فى أولى حلقات الموسم السابع لــ Arabs Got Talent وأبهرت الحضور بحمل زوجها وأبنائها على جسدها فى عرض يشبه السيرك القومي، ووصفتها نجوى كرم بكونها مثال المرأة المغربية تحملين أسرتك على راسك وأكتافك.



إطلالة نجوى كرم بتوقيع بيت أزياء عالمي

وبجانب المواهب والمتسابقين فى أولى حلقات الموسم السابع، كان للجان التحكيم وهج وبهاء خاص بهم، حيث خطفت اللبنانية نجوي كرم الأنظار بإطلالتها المتميزة، التي جاءت منسقة بتوقيع نتالي الدكاش، وارتدت فستانا من الجينز الأزرق بمختلف تدرجاته، ونسقت مع الإطلالة عددا من السلاسل الذهبية الأنيقة والبراقة، وبلغ سعر الفستان 85 ألف جنيه.. بجانب أثمان الأقراط والسلاسل الذهبية.

دراما باسم يوسف تغلب على الجانب الكوميدي فى أولى الحلقات

فيما ظهر على باسم يوسف ببعض الأجواء الدرامية على عكس ما كان متوقعًا، حيث كان ينتظر الجمهور من الإعلامي الساخر أداءً كوميديًا إلا أنه قد بدأ رزينا ومحددا وناقدًا قويًا للمتسابقين المتقدمين، كذلك عقب انتهاء الحلقة علق باسم يوسف على الانتقادات التي تعرض لها من الجمهور بعد اختياره كعضو لجنة تحكيم في الموسم السابع، وأوضح أنه بعد بلوغه سن الخمسين، اتخذ قرارًا بعدم التعامل مع السوشيال ميديا كما كان يفعل سابقًا، وأن عمله هو الأساس.

وتابع خلال لقائه بـet مستشهدًا بأمثلة لنجوم ومشاهير مثل محمد صلاح وميسي وكريستيانو رونالدو الذين يتعرضون أيضًا للانتقاد بشكل يومي، وتطرق إلى فكرة الموت وأن الحياة قصيرة، ويجب أن يركز على ما هو مهم منها ونافع لنا فقط.

بهجة واستعراضات قوية لــ ناصر القصبي

أما الكوميديان ناصر القصبي فقدم فى الحلقة الأولي بالموسم السابع أداءً مبهجًا، ودعم الفرق المشاركة والمتسابقين الذين تقدموا بمواهبهم، بل وشارك على المسرح بعضًا منهم الاستعراضات والأداءات الفنية، وكان صاحب أول بازر ذهبي فى الموسم السابع.

غياب على جابر بسبب جلطة فى المخ ورسائل مؤثرة من أعضاء لجنة التحكيم لمواساته

وكان لغياب على جابر أثر فى عشاق برنامج المواهب Arabs Got Talent، حيث كان ركانا أساسيًا ولم يغب قط عن أي موسم من المواسم الستة المنصرمة، مما جعل غيابه بسبب ظروف حالته الصحية أمر مؤثرًا للغاية ، ووجه له حكام الموسم السابع باسم، نجوى، وناصر رسائل مساندة داعين الله بشفائه، وأن يكون برفقتهم فى العروض المباشرة النهائية وأن يتمم شفاءه على خير عقب إصابته بجلطة فى المخ.

إبهار الجمهور وتعليقات سلبية على الترويج لشركات المقاطعة

ولا يزال صدي أولى حلقات موسم السابع من Arabs Got Talent محتلًا صدارة التريند العربي بسبب اشتماله على سلسلة من العناصر المبهرةـ إلا أنه كانت هناك بعض الانتقادات الجماهيرية.

حيث انتقد عدد من الجمهور موعد عرض حلقات الموسم الثاني الذي يتزامن مع الأحداث اللبنانية المؤسفة، فيما انتقد بعض آخر الترويج لشركات المقاطعة، مشيرين إلى أن البرنامج لم يراع ولم يلتفت لدعوات مقاطعات المنتجات الداعمة للكيان الصهيوني.

يشار إلى أنه كشف القائمون على برنامج المواهب الشهير Arabs Got Talent في موسمه السابع عن الجائزة الكبرى للفائز هذا الموسم، والتي تشمل مبلغا ماليا قدره 250 ألف ريال سعودي، ما يعادل 3 ملايين جنيه وسيارة نيسان إكس ترايل.