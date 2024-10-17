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رياضة

رئيس المقاولون والمشرف على الكرة يحفزان فريق ناشئين 2007

حرص المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة وعضو مجلس الإدارة على حضور مباراة فريق المقاولون العرب مواليد 2007 أمام فريق الأهلي ضمن الجولة الثالثة لبطولة دوري الجمهورية للناشئين.

ورغم خسارة المقاولون أمام الأهلي بهدف من ضربة جزاء، قدم أشبال ذئاب الجبل مباراة مميزة ووصل الفريق لمرمى القلعة الحمراء في العديد من الهجمات إلا أن الأهلي حافظ على النتيجة لصالحه.

 

وبعد انتهاء المباراة، قام المهندس محسن صلاح والمهندس محمد عادل بتشجيع لاعبي الفريق على أدائهم الجيد وروحهم الجماعية وطالبهم بالمزيد من الجهد وتمنوا لهم التوفيق والنجاح في المباريات المقبلة خلال مشوارهم في بطولة دوري الجمهورية.

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رئيس المقاولون محسن صلاح نادي المقاولون العرب المقاولون العرب محمد عادل فتحي فريق المقاولون العرب دوري الجمهورية للناشئين الأهلي

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