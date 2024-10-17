مفاجأة، أنشيلوتي يرفض تدريب منتخب إنجلترا

يظل الإيطالي كارلو أنشيلوتي واحدًا من أبرز مدربي كرة القدم عبر كل العصور، وبسبب ذلك تُمني الكثير من منتخبات وأندية العالم نفسها بالتعاقد مع المدير الفني الحالي لفريق ريال مدريد، لكن الأخير يبدو سعيدًا بالعمل داخل "سانتياجو برنابيو".

أنشيلوتي يرفض تدريب البرازيل وإنجلترا

ولم يخفِ أنشيلوتي سعادته بمنصبه وهو مدرب ريال مدريد، ومن أجل هذه الوظيفة، قرر صاحب الـ65 عامًا تجاهل عرض رسمي، قد حصل عليه للإشراف على منتخب البرازيل، قبل عام مضى من الآن.

ويُعد منتخب البرازيل الفريق الأكثر تتويجًا بلقب كأس العالم (5 مرات). ووفقًا لمراقبين، فإن شرف تدريب "راقصي السامبا" لا يقل عن شرف تدريب ريال مدريد في عالم الأندية.

وينظر أنشيلوتي بتقدير واحترام كبيرين إلى منتخب البرازيل، لكنه دائمًا ما يُظهر تفضيله لريال مدريد. ومن هنا، اتخذ التقني الإيطالي قراره بالبقاء صحبة الفريق الملكي، ما دام أراد الأخير استمراره.

وبعد أشهر من تجاهل أنشيلوتي لعرض البرازيل، حصل المدرب المُخضرم على فرصة جديدة، للإشراف على منتخب عملاق آخر. ويتعلق الأمر هنا بالفريق القومي الإنجليزي.

بحث الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، خلال الأشهر الماضية، عن مدرب أجنبي جديد، من أجل قيادة الفريق القومي، خلفًا للمدرب السابق جاريث ساوثغيت، ووفقًا لما أورده النجم السابق لمنتخب إنجلترا والإعلامي الشهير حاليًا، جاري لينيكر، فإن أنشيلوتي كان اسمًا مُرشحًا بقوة لشغل المنصب.

وقال لينيكر، في تصريح أبرزه الموقع الإلكتروني لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لقد تأكد أنهم تحدثوا إلى بيب جوارديولا في الصيف، وكما أعرف، تحدثوا إلى أنشيلوتي أيضًا".

وأضاع أنشيلوتي فرصته لتدريب منتخب إنجلترا، خاصةً أن الاتحاد الإنجليزي أعلن رسميًا عن التعاقد مع المدرب الألماني توماس توخيل، ومن المُقرر أن يتولى الأخير مهامه على رأس الجهاز الفني لـمنتخب "الأسود الثلاثة" بداية من 1 يناير المقبل.

يُذكر أن ولاية كارلو أنشيلوتي الحالية مع ريال مدريد تُعد الثانية للمدرب الإيطالي داخل قلعة الميرنجي، علمًا أنه مرتبط صحبة النادي الملكي بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2026.