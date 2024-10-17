الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة
كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية بفضل امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.
حالة الطقس، وأضاف خلال تصريحات بالتليفزيون المصري، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة تتراوح ما بين 29 إلى 30 درجة مئوية وتنخفض تدريجيا لتسجل الصغرى 21 درجة مئوية.
ولفتت إلى أن درجات الحرارة الحالية مستمرة حتى منتصف الأسبوع المقبل.
وسجلت درجات الحرارة اليوم:
القاهرة الكبرى
درجة الحرارة العظمى: 29
درجة الحرارة الصغرى: 21
السواحل الشمالية الغربية
درجة الحرارة العظمى:27
درجة الحرارة الصغرى: 20
جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر
درجة الحرارة العظمى:32
درجة الحرارة الصغرى: 24
شمال الصعيد
درجة الحرارة العظمى: 30
درجة الحرارة الصغرى: 19
جنوب الصعيد
درجة الحرارة العظمى:34
درجة الحرارة الصغرى:22
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