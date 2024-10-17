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رياضة

مدرب منتخب تركيا يدخل ضمن قائمة المرشحين لقيادة مانشستر يونايتد

مونتيلا، فيتو
مونتيلا، فيتو

كشفت تقارير صحفية تركية، اليوم الخميس، عن ظهور اسم جديد مرشح لتدريب مانشستر يونايتد، خلفا للهولندي إريك تين هاج، في ظل النتائج الباهتة التي يقدمها الشياطين الحمر تحت قيادته.

وبحسب صحيفة "A Spor" التركية، دخل الإيطالي فينتشينزو مونتيلا، مدرب منتخب تركيا، قائمة المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد.

وأضافت الصحيفة التركية أن مديري الشياطين الحمر التقوا بالفعل مع المدرب الإيطالي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز 14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 7 جولات برصيد 8 نقاط فقط.

وتولى مونتيلا تدريب المنتخب التركي بدء من شهر أكتوبر من عام 2023، ونجح منذ ذلك الحين في الفوز بـ 9 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 5 مواجهات أخرى.

ونجح مونتيلا في قيادة تركيا للوصول إلى ربع نهائي اليورو الصيف الماضي، حيث ودع أمام هولندا بنتيجة (2-1).

 

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