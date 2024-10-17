الأهلي يواصل سلسلة انتصاراته بالفوز علي مودرن سبورت في دوري الكرة النسائية

فاز الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي على مودرن سبورت بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري للكرة النسائية.

ونجحت تشارتي روبن في تسجيل هدف الفوز للأهلي في الثانية 34 من بداية أحداث المباراة.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط، بعدما حقق الفريق الفوز في المباراتين السابقتين على حساب الزمالك ووادي دجلة.

مباراة الأهلي ومودرن سبورت



الشوط الأول:

بدأ الأهلي أحداث الشوط الأول بضغط هجومي مكثف، ومع الثواني الأولى يسفر الضغط عن هدف سريع في الثانية 34، حينما استقبلت تشارتي روبن عرضية أرضية من ميا داردن لتسدد تشارتي الكرة قوية من تحت أقدام حارسة مودرن سبورت وتسجل أسرع هدف في البطولة حتى الآن.

تحاول لاعبات مودرن سبورت الخروج من الخطوط الخلفية لتخفيف ضغط الهجوم الأهلاوي، ولكن لاعبات الأهلي يستمررن في الضغط، وتسدد حبيبة عصام أرضية صاروخية في الدقيقة الثالثة على يمين حارسة مودرن سبورت.

ينحصر اللعب بعدها لعدة دقائق في منطقة وسط الملعب، ثم يعود الفريقان للضغط الهجومي، ويحاول مودرن سبورت تكثيف هجماته ولكن تركيز دفاعات الأهلي حال دون تشكيل أدنى خطورة على مرمى الفريق.

في الدقيقة 21 تمر حبيبة عصام بسرعة من خط الوسط إلى الأمام، وترسل بينية ساحرة لميا داردن التي سددت كرة رائعة بجوار القائم الأيمن قليلا.

يستمر التنظيم الدفاعي للاعبات الأهلي وسط محاولات مودرن سبورت، ويشكل الرباعي منة طارق وحبيبة عصام وميا داردن وتشارتي خطورة واضحة على مرمى المنافس بأكثر من كرة مرتدة منظمة.

في الدقيقة 29 ترسل منة طارق كرة صاروخية يتصدى لها القائم الأيسر ويمنع الهدف الثاني للأهلي.



وتستمر محاولات الأهلي لإضافة الهدف الثاني حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 1/0.



الشوط الثاني:

بدا الشوط الثاني حماسيًّا وسط محاولات للفريقين للسيطرة على منتصف الملعب وامتلاك الكرة، لكن دون خطورة على مرمى أي من الفريقين.



وخلال ربع الساعة الأولى من أحداث الشوط أجرى الأهلي تغييرين بخروج نادين محمد ومشاركة ندى خالد لتعزيز السيطرة على وسط الملعب، ونزول كاميليا الديب بدلا من تشارتي روبن لتعزيز الضغط الهجومي.

في الدقيقة 58 تتصدى مها الدمرداش حارسة الأهلي لفرصة محققة للتسجيل من انفراد لمهاجمة مودرن سبورت، يعود بعدها مودرن سبورت لاستكمال الضغط الهجومي من عرضية تتصدى لها مها الدمرداش مجددًا وتبعدها عن المرمى.

ينشط الأهلي هجوميًّا مع سيطرة وفاعلية من عدة محاولات على مرمى مودرن سبورت، وفي الدقيقة 74 تستطيع منة طارق المرور بالكرة وتخترق دفاعات مودرن وتسدد صاروخًا يصطدم بأقدام المدافعين، وتخرج الكرة إلى ركنية بجوار القائم بقليل.



يتراجع فريق مودرن سبورت إلى التنظيم الدفاعي وسط الضغط الهجومي للاعبات الأهلي، أملا في استخلاص الكرة واللعب على الكرات المرتدة، إلا أن سيطرة الأهلي على مجريات اللعب شكلت ضغطًا هجوميًّا أكبر على دفاعات المنافس، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الأهلي 1ـ0

تشكيل الأهلي أمام مودرن سبورت

الأهلي بدأ المباراة بتشكيل مكون من: مها الدمرداش في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف، وفي خط الوسط: نادين محمد ولولو نصر وحبيبة عصام، وفي الهجوم كل من منة طارق وميا داردن وتشارتي روبن.