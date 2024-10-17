حملة مكبرة للارتقاء بمستوى النظافة العامة في الزقازيق

تابع المحاسب شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية، مع رؤساء الوحدات المحلية لمختلف الأعمال لـتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتأكيدًا على ضرورة السعي الدائم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستوى النظافة العامة بالمدينة والوحدات المحلية والقرى التابعة لها.

رفع كفاءة الطرق المؤدية من والى المدينة

كما تابع رئيس مركز ومدينة الزقازيق كفاءة الطرق المؤدية من وإلى المدينة وتابع أيضا أعمال النظافة بكل المحاور بالمدينة العاصمة لمحافظة الشرقية وذلك بأداء رجال تحسين البيئة بمركز ومدينة الزقازيق وبمتابعة رجال الأجهزة التنفيذية من إدارة المخلفات الصلبة والبلدية.

الارتقاء بنظافة عاصمة محافظة الشرقية -فيتو

رفع القمامة وشفط الاتربة بالكمنسة الكهربائية

وأيضا تابع رئيس مركز ومدينة الزقازيق جميع أعمال النظافة الشاملة وتمت أعمال رفع القمامة والمخلفات وشفط الأتربة بسيارة المكنسة من محور الجامعة وكوبري الجامعة ومصنع الزيت والصابون وكبري شرويدة.

التأكيد على نظافة ميدان الزراعة والأماكن العامة

وتابع أعمال النظافة بامتداد طريق شارع الزراعة وكبري عبد العزيز وتمت أعمال النظافة بمنطقة التجنيد والصالة المغطاه وعلى امتداد الطريق وصولا لمـحيط مـيدان الزراعة ومحيط كوبرى الزراعة ودوران الشوبك وامتداد الطريق إلى قرية الغار وبطريق هرية رزنة

مراجعة حالة الطرق منها طريق الأحرار

كما تمت مراجعة حالة طريق الأحرار وعمل نظافه شامله من أمام مستشفى الأحرار حيث تم رفع الأتربة والمخلفات من على جانبي الطريق وتم عمل النظافة العامة ذهابا الي محيط الوحدة المحلية بالعصلوجى ,وشرويدة , وشيبة بمحيط مصنع الزيت والصابون الي محيط الوحدة المحلية الزنكلون, وذلك للمحافظة علي المظهر الجمالي والحضارى لمداخل المدينة

أعمال النظافة الشاملة بالزقازيق

رئيس مركز ومدينة الزقازيق تابع أعمال النظافة الشاملة وتمت أعمال رفع القمامة والمخلفات من على امتداد ومحيط مسجد القدس وشارع الغشام وطلبة عويضة والرملية وحى المستشارين وطريق شارع موقف المنصوره وتم ري الأشجار بشارع موقف المنصورة.

الارتقاء بنظافة عاصمة محافظة الشرقية -فيتو

ضرورة رفع كافة المخلفات والاشغالات

وشدد رئيس مركز ومدينة الزقازيق على ضرورة رفع كافة المخلفات والإشغالات من على جانبي الطرق العامة المؤدية من وإلى مدينة الزقازيق لتحقيق السيولة المرورية وسلامة المواطنين.