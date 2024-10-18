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سياسة

تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة استشهاد القديس بولس

الكنيسة، فيتو
الكنيسة، فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس بولس بطريرك القسطنطينية.

 

قصة استشهاد القديس بولس

﻿ سنة 68 للشهداء ( 351م ) استشهد القديس بولس بطريرك القسطنطينية. وُلِدَ هذا القديس بتسالونيكي في أواخر القرن الثالث الميلادي. ومنذ حداثته، صار تلميذًا للقديس ألكسندروس بطريرك القسطنطينية.

وبعد نياحة القديس ألكسندروس سنة 336م، ارتقى القديس بولس كرسي القسطنطينية بعده.

فقاوم بشدة الأريوسيين الذين ينكرون لاهوت السيد المسيح، حتى طهَّر البلاد منهم. ولما مَلَكَ قسطنديوس ابن قسطنطين على بلاد الشرق، وكان أريوسيًا، طلب إلى هذا البطريرك أن يكف عن مقاومة الأريوسيين، فرفض، فغضب الملك. ونفاه عدة مرات عن كرسيه.

وفي آخر مرة نفاه إلى بلاد أرمينيا. ثم أوعز إلى أحد الأريوسيين بقتله. فدخل عليه ليلًا وخنقه. فنال إكليل الشهادة.

 

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