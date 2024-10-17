العين يضرب حتا برباعية ويصعد لربع نهائي كأس رئيس الإمارات

نجح فريق العين في الصعود إلى ربع نهائي كأس رئيس الإمارات، بفوز سهل على مضيفه فريق حتا (4-0)، في مباراتهما بالدور ثمن النهائي، اليوم الخميس، والتي جرت على استاد حمدان بن راشد.

تشكيل العين أمام حتا

أهداف مباراة العين وحتا

وأحرز أهداف العين مايتو سنابريا وماتياس سيجوفيا ولابا كودجو وجون إنفانتينو في الدقائق 32 و58 و71 و88 على الترتيب.

وكان الأداء متقاربا بين الفريقين حتى نجح العين في التسجيل بالدقيقة 32، برأسية من مايتو سنابريا، بعد كرة عرضية لعبت من الجانب الأيمن، وسط غفلة في الرقابة من مدافعي حتا.

وتطور الأداء الهجومي لفريق حتا في الدقائق التالية بحثا عن التعادل، إلا أن لاعبيه افتقدوا اللمسة الأخيرة في إنهاء الهجمة، لينتهي الشوط الأول لمصلحة العين بهدف دون مقابل.

ومال الأداء إلى الهدوء أكثر في الشوط الثاني، وتمكن ماتياس سيجوفيا من تسجيل الهدف الثاني (58)، بتسديدة مفاجئة من على حدود منطقة الجزاء.

وأضاف لابا كودجو، الهدف الثالث للعين (71)، مستفيدا من خطأ مشترك بين مدافع وحارس مرمى حتا، لينجح المهاجم التوجولي في وضع الكرة بالشباك في ظهوره الأول بعد غياب طويل للإصابة.

وفرض العين الهدوء تماما على الدقائق الأخيرة للمباراة، ونجح في تسجيل الهدف الرابع (88)، عن طريق جون إنفانتينو، بعد هجمة سريعة من الجانب الأيمن، وعرضية أرضية من لابا كودجو.

