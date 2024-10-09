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رياضة

إنريكي يتلقى نبأ صادما قبل كلاسيكو مارسيليا وباريس سان جيرمان

إنريكي باريس سان
إنريكي باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان ومدربه لويس إنريكي، تلقي نبأ غير سار بشأن مباراة الكلاسيكو ضد أولمبيك مارسيليا، أواخر الشهر الجاري. 

شرطة مدينة مارسيليا تمنع حضور جماهير سان جيرمان


وذكرت شبكة راديو مونت كارلو أن شرطة مدينة مارسيليا قررت عدم السماح بحضور جماهير بي إس جي في مدرجات ملعب فيلودروم لمتابعة المباراة التي ستقام يوم 27 أكتوبر الجاري.

وأضافت أن هذا القرار سيتبعه "حظر تام" سيصدر عن وزارة الداخلية الفرنسية.

وأوضحت أيضا أن منع جماهير الفريق الضيف إجراء يبقى معتادا في المواجهات بين الأندية الكبيرة لتفادي الاحتكاك بين أنصار الفريقين.

وأشارت إلى أن هذا القرار تم تخفيفه في الموسم الماضي عندما سمح لجماهير أولمبيك ليون بالحضور لمساندة فريقهم في معقل مارسيليا.

وتابعت أن الأمر انتهى إلى إلغاء المباراة بسبب اعتداء جماهير مارسيليا على حافلات فريق ليون وجماهيره وهي في طريقها إلى الملعب.

وختمت تقريرها بأن جماهير باريس محرومة من حضور الكلاسيكو في ملعب مارسيليا، منذ عام 2015.

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