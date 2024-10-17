الجمعة 18 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظ الشرقية يتابع انتظام العمل بالمركز التكنولوجي بالزقازيق

محافظ الشرقية يتابع
محافظ الشرقية يتابع إنتظام العمل بالمركزالتكنولوجي بالزقازيق

قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بزيارة تفقدية للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز الزقازيق والذي يضم 13 شباكا لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين بنظام الشباك الموحد، لضمان حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها.

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الرمد الجديد بمدينة الزقازيق

المرافقون للمحافظ فى زيارته 

يأتي ذلك تنفيذًا لمبدأ الشفافية والنزاهة، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ومحمد نعمة كُجُك السكرتير العام المساعد للمحافظة والمحاسب  شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق ويسري راشد رئيس حي أول.

خدمات إصدار التراخيص بأنواعها 

حرص المحافظ على التعرف من العاملين بالمركز عن آلية العمل به والخدمات التي يقدمها والتي تضم خدمات إصدار التراخيص المختلفة وطلب الحصول على شهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية.

ترخيص أعمال البناء وتوصيل المرافق

وكذلك ترخيص أعمال البناء وطلب توصيل المرافق وطلب بيان صلاحية موقع وطلب إلغاء رخصة إعلان أو أشغال وطلب توفيق وضع محل عام وغيرها من الخدمات.

ميكنة العمل لتحسين الأداء

المركز يهدف  إلى ميكنة العمل لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية، وإحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز.

آلية تطبيق المنظومة الجديدة 

اطلع المحافظ على معدلات العمل بالمركز التكنولوجي وتعرف من العاملين على آلية تطبيق المنظومة الجديدة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء

استخراج شهادة البيانات 

 وأيضا تقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023, وكذلك استخراج شهادة البيانات مؤكدًا على إسراع الخطى في تنفيذ هذا الملف الحيوي والهام للمواطنين.

المحافظ يتابع المركز التنولوجى بالزقازيق -فيتو
المحافظ يتابع المركز التنولوجى بالزقازيق -فيتو

المركز التكنولوجى بحى أول 

توجه المحافظ لمتابعة انتظام سيرالعمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي أول الزقازيق والذي يضم 7 شباك لتقديم كافة الخدمات للمواطنين 

التيسير على الجادين الراغبين فى التصالح 

مؤكدًا على ضرورة التيسير على المواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقًا للقانون وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن،

توجيهات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية 

وذلك  تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتذليل كافة العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وخاصة ذوي القدرات والهمم وكبار السن.

محافظ الشرقية يفتتح محطة رفع صرف صحي بمركز فاقوس

الوقوف على عدد الطلبات المقدمة من المواطنين 

وقال محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والاحياء للوقوف على عدد الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء مؤكدًا أنه لن يسمح بأي إهمال أو تقصير في هذا الملف الحيوي والهام.

 

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حصول المواطن على الخدمة المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية زيارة تفقدية المركز التكنولوجي خدمة المواطنين بالزقازيق يضم 13شباك لتقديم الخدمات للمواطنين نظام الشباك الواحد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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