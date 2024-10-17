مشاجرة بسبب الدور، تصالح ربة منزل وزوجها وفردي أمن إداري بمستشفى المرج أمام النيابة

تصالحت ربة منزل وزوجها مع فردي أمن بأحد المستشفيات بالمرج على خلفية مشاجرة نشبت بينهم أمام نيابة المرج.



وكشفت التحقيقات أن ربة منزل نشرت مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضررت فيه من عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير محضر بقسم شرطة المرج بالقاهرة ضد بعض الأشخاص لقيامهم بالتعدي عليها وعلى زوجها بالضرب وإحداث إصابتهما.

وأضافت التحقيقات أنه تبين بتاريخ 13 أكتوبر الجاري حضر لديوان قسم شرطة المرج زوج السيدة، وقرر بتضرره من فرد أمن إدارى بإحدى المستشفيات بدائرة القسم لقيامه بالتعدى عليه.



وباستدعاء فرد الأمن أفاد بحدوث مشادة كلامية بينه وبين المبلغ لعدم التزام زوجة الأخير بالدور المخصص لها لتوقيع الكشف الطبى عليها ومحاولتهما الدخول عنوة قبل الآخرين.



وأوضحت التحقيقات أنه في وقت لاحق توجه زوج السيدة إلى نيابة المرج وتقدم بطلب للتحقيق فى شكواه ضد شخصين محددين من أفراد الأمن الإدارى بالمستشفى المشار إليها لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بكدمة بالوجه، وبإستدعاء المشكو فى حقهما وسؤالهما إتهما الشاكى بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابة أحدهما لذات السبب، وأقر الطرفين بالصلح بالنيابة العامة.